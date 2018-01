Le départ de Sears pourrait aider Jean Coutu

La fermeture imminente des magasins Sears au Québec pourrait donner un coup de pouce à Jean Coutu.

«Le départ de Sears pourrait nous aider, notamment du côté de la vente des produits cosmétiques», a indiqué jeudi le grand patron de Jean Coutu, François J. Coutu, lors d’une conférence avec les analystes.

M. Coutu a fait valoir que le secteur du commerce au détail et de la pharmacie demeurait très compétitif au Québec.

Au troisième trimestre, Jean Coutu a fait état de profits de 42,1 millions $, en baisse de 9,1 millions $ (-18 %) par rapport à la même période l’an dernier.

Manifestement, Jean Coutu attribue cette baisse des bénéfices à une diminution de la contribution de sa filiale Pro Doc au résultat net et à des dépenses cumulées de 8,5 millions $ liées à l’entente de regroupement avec l’épicier Metro. Durant cette période, les revenus de Jean Coutu sont passés à 758,9 millions $, en légère baisse comparativement à 763,7 millions $ l’an dernier.

Hausse des ventes au détail

Sur une base d’établissements comparables, les ventes au détail du réseau PJC ont augmenté de 3,4 %, alors que celles de la section pharmaceutique ont progressé de 4 %. «Les ventes au détail du réseau ont connu une augmentation appréciable au troisième trimestre, et ce, en dépit d’un contexte réglementaire contraignant et d’un environnement très compétitif», a fait savoir le président et chef de la direction de Jean Coutu.

Au dernier trimestre, les ventes de médicaments génériques Pro Doc ont atteint 43 millions $, en recul par rapport à 51,1 millions $ au troisième trimestre de l’an dernier.

Vente approuvée à 99,9 %

M. Coutu n’a d’ailleurs pas voulu discuter du projet de la vente de l’entreprise à l’épicier Metro pour 4,5 milliards $, alors que les autorités réglementaires n’ont toujours pas donné le feu vert à la transaction. Les actionnaires de Jean Coutu ont pour leur part entériné la transaction à 99,9 % lors d’un vote survenu en novembre dernier.