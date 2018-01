Moteurs truqués: 290,5 M $ aux propriétaires et locataires canadiens lésés

Volkswagen, Audi et Porsche verseront jusqu’à 290,5 millions $ aux acheteurs et locataires des véhicules dotés de moteurs diesel de 3,0 litres qui avaient été munis d’un logiciel destiné à truquer leur performance environnementale.

Le montant des indemnisations s'inscrit dans le règlement entre les parties dans la foulée d’un recours collectif canadien intenté contre les entreprises Volkswagen Canada, Audi Canada et Porsche Canada.

Le règlement doit encore être approuvé par les tribunaux au Québec et en Ontario. Les audiences d’approbation sont prévues pour le mois d’avril.

En annonçant la conclusion du règlement, le Bureau canadien de la concurrence – qui a fait partie des négociations – a souligné, par ailleurs, que Volkswagen Canada et Audi Canada se sont engagées à payer un total de 2,5 millions $ en sanctions pécuniaires.

Le Bureau de la concurrence a rappelé que Volkswagen Canada et Audi Canada «avaient induit en erreur les consommateurs en prétendant que certains de leurs véhicules vendus ou loués au Canada étaient munis d’un moteur diesel propre à émissions réduites et plus respectueux de l’environnement qu’un moteur à essence équivalent» et que Porsche Canada «avait induit en erreur les consommateurs en prétendant que certains de ses véhicules vendus ou loués au Canada étaient munis d’un moteur conforme aux normes d’émission pour lesquelles les véhicules en questions étaient certifiés».

Un logiciel avait été installé pour modifier le fonctionnement des moteurs, «ce qui semblait avoir pour effet de réduire les émissions» au cours d’essais, a ajouté le Bureau.

Environ 20 000 véhicules dotés de moteurs diesel de 3,0 litres au Canada sont concernés.

En décembre 2016, un règlement avait été conclu pour les véhicules de 2,0 litres dotés de moteurs diesel également impliqués dans cette affaire, pour un montant pouvant aller jusqu’à 2,1 milliards $.

«Le règlement de l’année dernière concernant les véhicules dotés de moteurs diesel de 2,0 litres et celui d’aujourd’hui totalisent jusqu’à 2,39 milliards $ en indemnisation pour les consommateurs canadiens, a précisé le Bureau de la concurrence. Volkswagen Canada et Audi Canada auront payé 17,5 millions $ en sanctions pécuniaires.»

Le Bureau de la concurrence a indiqué que le règlement et le consentement annoncés vendredi mettent fin à son enquête dans ce dossier.