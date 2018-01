Ruée sur les vaccins contre la fièvre jaune

Plusieurs milliers de personnes ont pris d'assaut vendredi les centres de vaccination de Sao Paulo, ville la plus peuplée du Brésil, pour se faire immuniser contre la fièvre jaune, au moment de l'annonce de décès causés par cette maladie.

Les services de santé de l'État de Sao Paulo (sud-est) ont fait état dans un communiqué publié vendredi de 21 morts au total depuis le début de l'année 2017, dont neuf de plus que depuis le dernier bilan, datant de lundi.

Au total, les autorités locales ont confirmé 40 cas dit «autochtones», quand les patients sont infectés dans leur lieu de résidence.

D'autres cas ont aussi été recensés dans des États voisins. Vendredi, le gouvernement de l'État de Rio de Janeiro a confirmé un premier décès cette année, tandis que celui du Minas Gerais compte déjà neuf morts depuis décembre.

À Sao Paulo, des files d'attente interminables se sont formées aux abords des centres de vaccination, faisant parfois le tour des pâtés de maisons. La plupart des personnes se sont rendues sur place plusieurs heures avant l'ouverture, a constaté une vidéaste de l'AFP.

«Tout le monde a peur. Cette semaine, le nombre de morts a considérablement augmenté. Je pense que la mairie devrait faire en sorte que la population puisse être vaccinée sans avoir à attendre», a déclaré Marina Isabela Feitas, une pauliste qui faisait la queue depuis plusieurs heures.

Fin octobre, une autre ruée sur les vaccins avait eu lieu après l'annonce de la mort de singes atteints de fièvre jaune dans des parcs des environs de Sao Paulo. Ces parcs avaient alors été fermés et n'ont rouvert que mercredi dernier.

Mardi, le ministère de la Santé a annoncé le lancement à partir du 3 février d'une vaste campagne de vaccination visant à immuniser 19,7 millions de personnes dans trois États (Rio de Janeiro, Sao Paulo et Bahia).

Près des trois quarts de ces vaccins seront administrés avec des doses fractionnées, correspondant à un cinquième de la dose traditionnelle -- mais apparemment efficaces sur une période de huit ans -- pour éviter le risque de pénurie.

Au niveau national, le ministère recensait mardi 381 cas suspects depuis le 1er juillet 2017, mais ne confirmait que quatre décès, les données actualisées étant fournies dans un premier temps par chaque État au niveau local.

Le Brésil a vécu lors du premier semestre de l'année dernière sa pire épidémie de fièvre jaune depuis le début des statistiques, en 1980, avec 777 personnes contaminées et 261 morts entre le 1er décembre 2016 et le 1er août 2017, la plupart dans l'État du Minas Gerais.

La fièvre jaune, maladie qui peut être mortelle, provoque de la température, des frissons, de la fatigue, des maux de tête et des douleurs musculaires, qui s'accompagnent généralement de nausées et vomissements. Les cas graves mènent à une insuffisance rénale et hépatique, des jaunisses et des hémorragies.