Ultime hommage aux fillettes qui auraient tuées par leur père

Les funérailles des deux fillettes retrouvées mortes le jour de Noël à Oak Bay, en Colombie-Britannique, se sont déroulées vendredi.

En plus des proches des victimes, des dizaines de personnes ont participé à la cérémonie qui a commencé vers 11h, à la cathédrale Christ Church, selon le site oakbaynews.com.

Le 25 décembre dernier, les corps des petites Aubrey et Chloe Berry, âgées de 4 et 6 ans, avaient été découverts dans une résidence de cette municipalité voisine de la capitale Victoria, sur l'île de Vancouver.

La police avait aussi annoncé qu'un homme blessé avait été trouvé sur les lieux et qu'il avait été envoyé à l'hôpital. Ce dernier, Andrew Robert Douglas Berry, le père des deux victimes, a été formellement arrêté et accusé de deux chefs de meurtres non prémédités.

Ce drame avait fortement ébranlé la petite communauté de moins de 20 000 habitants.

Des médias locaux ont rapporté que les parents des enfants s'étaient séparés en 2013 et qu'ils avaient la garde partagée d'Aubrey et Chloe.