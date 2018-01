Un Montréalais «sans histoire» porté disparu

Un Montréalais disparu depuis le 28 décembre dernier laisse ses proches dans la plus profonde inquiétude et incompréhension puisqu’il menait jusque-là une vie sans histoire.

« On ne comprend pas vraiment ce qui a pu arriver. Ce n’est pas dans ses habitudes de partir sans rien dire. Il avait une vie sans problème », affirme la sœur de Daniel Harvey, Julie.

L’homme de 56 ans a quitté son domicile, situé dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, le 28 décembre vers 12 h et n’a pas été revu depuis.

M. Harvey était en recherche d’emploi et il comptait relancer ses démarches à la fin du temps des Fêtes.

« Je l’avais vu la veille et il semblait bien se porter. On a discuté de recherches d’emploi et il semblait motivé », raconte son frère, Nicolas Harvey.

Après plusieurs jours sans nouvelles, c’est lui qui s’est rendu à l’appartement de son frère le 3 janvier pour voir ce qui se passait.

Signe de vie

Deux jours plus tard, la situation devenait trop inquiétante pour ses proches et le Service de police de la Ville de Montréal a été contacté.

« Ils font des recherches, mais il n’y a aucune avancée. Nous, on veut le voir, avoir un signe de vie », lance Julie Harvey.

Daniel Harvey, père d’un garçon de huit ans, ne possède pas de cellulaire ni de voiture, c’est pourquoi l’aide du public est « essentielle », selon ses proches.

L’homme mesure 1,70 m (5’ 7’’) et pèse 85 kg (187 lb). Il a les yeux verts, les cheveux blancs et deux tatouages : un « chat » en haut du bras gauche et « Einstein » en haut du bras droit.

Toute information pouvant permettre de retrouver Daniel Harvey peut être transmise à Info-Crime, au 514 393-1133 ou directement au 911.