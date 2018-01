Après la pluie, la neige

Après un épisode pluvieux, le redoux des derniers jours a pris fin dans la nuit de vendredi à samedi alors que le mercure est descendu rapidement sous la barre des -10 degrés. Un avertissement de tempête hivernale et de froid a été émis pour le sud du Québec par Environnement Canada.

L’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, la Capitale nationale, Charlevoix, le Bas-St-Laurent, la Beauce, les Bois-Francs, l’Estrie, la Montérégie, Laval et Montréal ont été recouverts d’un manteau blanc samedi matin.

La neige s'intensifiera samedi et sera accompagnée de vents vifs du nord-ouest, occasionnant de la poudrerie par endroits. En général, on prévoit une accumulation totale entre 15 et 25 centimètres de neige pour la région métropolitaine.

À Montréal, les précipitions de neige et les vents forts devraient se poursuivre jusque samedi en après-midi. Pareil à Québec ou près de 15 centimètres de neige devraient tomber jusqu’à samedi soir.

Les températures pourraient attendre les -20 degrés dans la nuit de samedi à dimanche.

Prudence

La combinaison de la neige et des vents forts pouvant réduire la visibilité, la Sûreté du Québec appelle les automobilistes à la prudence.

Vendredi soir, Urgences-santé a également recommandé aux résidents de Laval et de Montréal de rester à la maison.

Des dizaines de vols en partance ou à destination de Montréal ont été retardés ou annulés