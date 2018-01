Urgences-santé réitère son conseil: restez à la maison

La tempête qui s’abat sur la province force Urgences-santé à recommander, pour la deuxième journée consécutive, à la population de Montréal et Laval de rester à la maison.

L’organisme s’attend aujourd’hui à recevoir un nombre élevé d’appels en raison des conditions de la route exécrables et des trottoirs glissants.

Depuis minuit samedi, Urgences-santé a reçu plus de 200 appels alors que la moyenne est d’une centaine.

«Nous demandons à la population de retarder leurs sorties (..) et on évite de sortir si on peut», précise le chef aux opérations à Urgences-santé, Benoît Garneau.

Pour des cas non urgents, la population est invitée à s’adresser à Info-Santé (811).