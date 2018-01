Vivre à cinq dans un Westfalia 1977

Un couple de l’Abitibi et ses trois enfants vivent un voyage de rêve en parcourant les Amériques à bord d’un vieux Westfalia 1977.

Zack, 12 ans, Abby, 10 ans et Loralou Robichaud, 8 ans, jouent les aventuriers avec leurs parents Kate Chassé et Mike Robichaud depuis le 30 septembre.

Ils ont loué leur maison de Senneterre en Abitibi pour huit mois et ne prévoient revenir au Québec qu’en mai.

Ils ont descendu les États-Unis vers le Mexique. Ils se trouvent maintenant en Amérique centrale. Ils prévoient remonter vers le Québec en passant par la côte ouest.

Leur Westfalia 1977 qu’ils ont rénové avant le départ a jusqu’à présent franchi sans problème plus de 15 000 km.

COURTOISIE

Ils ont vu des volcans, des ruines aztèques, des singes et ont décoré un ananas de fleurs tropicales et de tranches de caramboles pour Noël.

Chaque soir, ils couchent les sièges arrière de leur Westfalia pour en faire un grand lit sur lequel dorment les parents. Ils soulèvent ensuite le toit pour créer un deuxième lit pour Zack et Abby, tandis que Loralou dort dans un hamac au-dessus des sièges avant.

Ils voyagent ainsi sans itinéraire précis ni liste d’activités à accomplir.

Anniversaire

«Il fait froid au Québec. Je pense que c’était une bonne année pour s’en aller», dit en riant Kate Chassé, jointe au Costa Rica avec sa famille.

Tous s’entendent pour dire qu’ils vivent les plus beaux mois de leur vie, même si les enfants sont encore jeunes pour le réaliser pleinement.

Zack a gravi un volcan au Nicaragua avec son père le jour de ses 12 ans, le 15 décembre.

«On était à 1600 m d’altitude, au-dessus des nuages. On voyait la mer. C’était dur parce qu’on a grimpé pendant presque quatre heures, mais c’était vraiment beau», raconte Zack.

COURTOISIE

École sur la route

Sa sœur Loralou a été charmée par les petits singes, tandis qu’Abby a eu un coup de cœur pour le surf au Costa Rica.

«C’était excitant, c’était la première fois que je faisais du surf et j’ai réussi à me mettre debout sur la planche», raconte la jeune fille.

Ils ne prendront pas de retard pour autant dans leur parcours scolaire, car leur mère, Kate Chassé, est une enseignante de profession qui leur fait l’école pendant le voyage au fil des découvertes.

«Tout est propice à faire de l’éducation. On convertit les monnaies, on visite des musées, on pratique notre anglais et notre espagnol», explique l’enseignante en congé différé.

«Plus belle chose»

Son conjoint a pour sa part pris un an sans solde de son emploi dans un groupe minier.

«Cette année-là est la plus belle chose qu’on ne pouvait pas s’acheter. On s’est dit qu’on voulait faire voir du pays à nos enfants, leur montrer d’autres cultures. Quand on dit que tout va vraiment trop vite, c’est vrai», affirme Mike Robichaud.

COURTOISIE

Budget

La famille Chassé-Robichaud a prévu un budget de 500 $ à 600 $ par semaine qui comprend la nourriture, le transport et les expéditions. Jusqu’à présent, son budget est respecté. Il faut dire que dormir dans le Westfalia est une solution très économique pour voyager.

Pays visités

• Canada

• États-Unis

• Mexique

• Belize

• Nicaragua

• Panama

• Guatemala

• Honduras

• Costa Rica