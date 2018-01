Imvescor recommande d’approuver le projet de fusion avec MTY

Le conseil d’administration de Groupe Restaurants Imvescor, qui possède les chaînes Mikes, Scores, Bâton Rouge et Pizza Delight, recommande aux actionnaires de voter en faveur la fusion avec Groupe d'Alimentation MTY.

Après avoir raté l’occasion d’acquérir les rôtisseries St-Hubert, Groupe MTY a annoncé en décembre dernier qu’elle allongeait 248 millions $ pour Imvescor, principal franchiseur de restaurants avec service aux tables au Québec.

MTY est une entreprise montréalaise qui possède plusieurs bannières au Canada et aux États-Unis, dont Valentine, Sushi Shop, Thaï Express et Au Vieux Duluth.

Une assemblée extraordinaire des actionnaires aura lieu le lundi 19 février à Montréal. Tous ceux qui étaient inscrits à la fermeture des bureaux le 3 janvier 2018 recevront un avis de convocation et auront le droit d'y voter. Pour que le projet de fusion aille de l’avant, il devra recevoir au moins les deux tiers (66 2⁄3 %) des voix exprimées par les porteurs d'actions ordinaires d’Imvescor présents ou représentés par procuration à l'assemblée.

Afin de s’assurer de la représentation la plus large le jour de l’assemblée extraordinaire, Imvescor recommande à ses actionnaires qui désirent voter par procuration de le faire avant la date limite [du vote par procuration], soit le 15 février à 17 h.

La fusion devrait être complétée dans la première moitié de l'année civile 2018.

«La contrepartie offerte, composée à environ 20 % en espèces et à environ 80 % en actions de MTY, vous procure une valeur et une liquidité immédiates», souligne le président du conseil d'administration, François-Xavier Seigneur dans la lettre. Il ajoute que l’acquisition va leur permettre de prendre une participation prometteuse dans «un franchiseur de restaurants de premier plan bien positionné pour se développer et affronter les pressions concurrentielles».

Il est aussi indiqué que «cette opération créatrice de valeur représente l'aboutissement de plus de trois années de travail acharné, d'engagement et de dévouement de la part des dirigeants, des employés et des franchisés» de Groupe Restaurants Imvescor.

La fusion des deux entreprises permettra de créer un géant québécois de la restauration rapide au Québec et au Canada doté de plus de 5700 établissements exploités sous 75 bannières, générant un chiffre d’affaires du réseau de 2,9 milliards $ et un BAIIA annuel prévu dans une fourchette d’environ 125 à 130 millions $, précise Imvescor.