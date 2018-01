L'administration Trump défend les baisses d'impôts au salon de Detroit

Le salon automobile de Detroit a démarré dimanche au ralenti, marqué par l'intervention de la ministre des Transports américaine qui a assuré que les baisses d'impôts adoptées récemment par l'administration Trump auraient des effets bénéfiques.

La vague de présentations de nouvelles versions de VUS, pickups et cross-overs est prévue lundi dans cette ville du nord des États-Unis, même si Ford devait en donner un aperçu dès dimanche. Volkswagen et Mercedes devaient également dévoiler de nouvelles versions de voitures dans la nuit.

En attendant, c'est Elaine Chao qui a tenu l'affiche dans un centre d'expositions à moitié rempli et dont la principale galerie était investie par des voitures de luxe (Ferrari, Bugatti, Porsche...). Les constructions de stand se poursuivaient.

La ministre américaine des Transports a tenu à mettre en avant «les bienfaits» de la réforme fiscale, qui, notamment, ramène le taux d'imposition des entreprises de 35% à 21%.

Cette baisse des impôts va générer davantage d'investissements aux États-Unis, a-t-elle défendu, citant la récente décision de Fiat Chrysler de rapatrier la production de son pickup Ram 1500 du Mexique aux États-Unis et d'investir 1 milliard de dollars dans une usine du Michigan (nord) où seront créés 2500 emplois.

«Ceci n'est qu'un exemple de l'impact positif que les baisses d'impôts vont avoir sur l'emploi», a déclaré la ministre.

D'autres groupes automobiles devraient emboîter le pas à Fiat Chrysler dans les prochains jours, notamment General Motors (GM), Ford, Toyota et Nissan, avancent les experts.

«Chaque consommateur est affecté différemment en fonction de l'État dans lequel il vit et des impôts locaux», modérait Rebecca Lindland, analyste chez Kelley Blue Book.

Les constructeurs haut de gamme pourraient notamment voir leurs ventes affecter par le fait que des déductions fiscales ont été supprimées dans les États de New York, de Californie et du New Jersey où résident un grand nombre de leurs riches clients.

Elaine Chao n'a en revanche rien dit sur le libre-échange, une des préoccupations des groupes automobiles dans les allées du salon.

Le Canada, les États-Unis et le Mexique sont engagés dans une difficile renégociation du traité ALENA qui les unit depuis 1994 et que le président Trump juge «désastreux» pour son pays.

«S'il y a un retrait américain (de l'ALENA) cela va affecter les consommateurs», a mis en garde Ray Tanguay, conseiller du gouvernement canadien sur les questions automobiles.