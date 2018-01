Le quartier Duberger toujours sous l’eau et la glace

Près de 24 heures après la montée soudaine de la rivière Saint-Charles, le quartier Duberger était toujours complètement inondé dimanche matin.

Toutefois, tandis que le thermomètre affichait une température de -26 °C, de plus en plus de glace se formait dans le quartier dimanche matin, a constaté un journaliste de TVA Nouvelles présent sur place. Les autorités craignent que le gel de l'eau accumulé provoque encore plus de dégâts, particulièrement dans les résidences inondées.

Capture d'écran/TVA Nouvelles

Rappelons que samedi après-midi, des embâcles se sont formés sur la rivière Saint-Charles, provoquant une inondation majeure dans le secteur Duberger-Les Saules. Une soixantaine de résidents ont été évacués, mais cinq personnes ont décidé de rester dans leur logis.

«Présentement, on est en mode évaluation. Les services d'incendie, de police, la sécurité civile, les travaux publics; tout le monde est mobilisé», a assuré Étienne Doyon, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec, en entrevue à TVA Nouvelles.

«Un hélicoptère survole le secteur pour évaluer quelle stratégie va être adoptée pour résoudre le problème, a ajouté le porte-parole, en mentionnant qu'un véhicule amphibie a été appelé en renfort pour s'attaquer aux embâcles. Tous les intervenants sont prêts à intervenir. [...] Maintenant, il faut trouver la manière.»

Des pompiers faisaient le tour des résidences régulièrement, dimanche matin, pour s'assurer que les sinistrés qui n'ont pas évacué se portaient bien.

Selon des habitants du secteur, une inondation semblable était survenue en 1981. Il avait alors fallu trois jours avant que l’eau ne quitte les rues.