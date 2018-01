Les sinistrés de la rivière St-Charles craignent les effets du froid

Les sinistrés de la rivière St-Charles dans le quartier Duberger-les-Saules à Québec sont inquiets et pour cause: leurs résidences sont inondées et on annonce des températures glaciales dans les prochains jours.

Le lendemain de la montée soudaine des eaux, les citoyens touchés par l'inondation avaient la possibilité dimanche de récupérer des effets personnels et leurs animaux de compagnie.

Les services d'Hydro-Québec ont été coupés dans plusieurs résidences, si bien que les propriétaires craignent que leur maison ne se transforme en bloc de glace puisqu'on annonce sous les moins 20 degrés dans la nuit de dimanche à lundi.

Daniel Mallard/Agence QMI Inondation sur la rue St-Leandre dans Duberger -Les Saules a proximité de la rivière Saint-Charles les pompières on sauve le petit chien de Steve Ouellet, Dimanche le 14 Janvier 2018 DANIEL MALLARD/AGENCE QMI

Les autorités municipales travaillent 24 heures sur 24 avec le ministère de la Sécurité publique pour prévoir les prochaines étapes.

Dimanche, aucun travail n'a été réalisé sur la rivière pour ne pas aggraver la situation, voire inonder d'autres secteurs. Les travaux pour tenter de défaire les embâcles débuteront lundi. On espère ainsi faire baisser le niveau de la rivière Saint-Charles.

La Ville a mis une ligne téléphonique à la disposition des sinistrés.

La Croix-Rouge a pris en charge une douzaine de citoyens qui sont logés dans un hôtel de la région. La Ville de Québec pourrait demander à l'organisme de prolonger l'aide aux sinistrés au cours des prochains jours.

Ligne d’aide pour les sinistrés de Québec: 418 641-6017