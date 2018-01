L’ex-maire de Saint-Augustin-de-Desmaures contre-attaque

Blâmé par l’administration actuelle pour les hausses draconiennes de taxes à Saint-Augustin-de-Desmaures, l’ex-maire de cette municipalité en banlieue de Québec, Marcel Corriveau, contre-attaque.

«L’avenir nous dira bientôt qui sont les véritables "cabochons" pour reprendre les termes du maire lors de la présentation du budget 2018», a écrit M. Corriveau dans un courriel envoyé dimanche au «Journal de Québec», en parlant des propos tenus mercredi par le maire Sylvain Juneau.

L’ex-maire Corriveau est contrarié par l’attitude de son successeur qui a affirmé que la hausse de 4,39 % des taxes résidentielles en 2018 est en partie due à la mise sur pied d’une «taxe Corriveau» pour s’attaquer à l’énorme dette de leur ville, héritée de l’ancienne administration.

L’ex-maire estime que c’est plutôt la hausse de la quote-part pour l’agglomération de Québec qui «est à elle seule responsable du premier 4 % de l'augmentation de taxes de Saint-Augustin sur les 4,39 % global» en 2018.

«Pour être honnête, n'est-ce pas une "taxe quote-part" plutôt qu'une "taxe Corriveau", prétendre le contraire est malhonnête et injuste», a précisé celui qui a dirigé Saint-Augustin-de-Desmaures de 1997 à 2001 et de 2006, l’année de la défusion, jusqu’à 2015.

M. Corriveau souligne que la quote-part d’agglomération versée par la municipalité est passée de 24,5 millions $ en 2017 à 26,7 millions $ en 2018, une augmentation annuelle de 8,9 %. Cette dépense représente environ 45,5 % du budget total.

Dans son courriel envoyé dimanche, il a aussi noté que la contestation judiciaire des sommes versées à l’agglomération par L’Ancienne-Lorette pourrait permettre à Saint-Augustin-de-Desmaures de récupérer jusqu’à 45 millions $, en cas de victoire de cette autre ville défusionnée. Ce procès doit débuter en février.

La plus élevée de l’agglomération et de la région

Les propriétaires de Saint-Augustin-de-Desmaures payent les impôts fonciers les plus élevés de l’agglomération et de la région de Québec. Ils ont vu leur compte augmenter de 25 % en 2015 et les hausses annuelles seront en moyenne de 3,65 % sur les cinq prochaines années.

Le maire Sylvain Juneau a pourfendu mercredi dernier l’ex-maire Corriveau et son équipe en qualifiant leur gestion de «laxiste et pourrie».

«On est dans la grosse marde, avait dit le maire Sylvain Juneau lors de la présentation du budget. On pourrait décider de pelleter par en avant [mais] à un moment donné, il faut s’en sortir. Ça m’écœure [...] Il n’y en a pas de miracle. C’est phénoménal à quel point on est dans la dèche.»

Il dit avoir été forcé de mettre sur pied une «taxe Corriveau», de 0,75 % cette année, mais de 1,5 % dès l’an prochain, pour réduire la dette estimée à 104 millions $ à la fin 2017.

Toutefois, l’ex-maire Corriveau refuse de porter le bonnet d’âne pour les problèmes financiers de la municipalité qu’il a gouverné.

«Je me permets de rappeler que Saint-Augustin s’est vu décerner récemment le titre de meilleure ville au Québec et deuxième au Canada pour sa qualité de vie. Certaines bonnes choses ont donc dû être réalisées au cours des dix dernières années...! Par pire pour une équipe de "cabochons"», a conclu l’ancien maire qui avait démissionné en mars 2015 à la suite d’ennuis de santé.