Un avion sort de la piste et manque de peu de tomber à la mer

Un avion en train d'atterrir samedi soir dans le nord de la Turquie est sorti de la piste et a glissé le long d'une falaise boueuse, s'arrêtant à quelques mètres de la mer, selon des images spectaculaires diffusées par les médias locaux.

Les 162 passagers et six membres d'équipage de cet appareil de Pegasus Airlines, qui arrivait d'Ankara pour atterrir à Trebizonde, ont pu être évacués sans problème de l'avion, et personne n'a été blessé, a affirmé la compagnie.

Les images de CNN Turquie montraient l'appareil dangereusement arrêté, les roues embourbées dans la falaise descendant vers la Mer Noire.

D'autres images, de l'agence Dogan, montrait de la fumée sortant de l'appareil.

La cause de l'accident est inconnue pour l'instant, a déclaré le bureau du gouverneur de la région.

L'une des passagères, Fatma Gordu, a raconté à l'agence Anadolu la panique des passagers.

«Nous avons commencé à pencher sur le côté, puis en avant. C'était la panique, les gens criaient, hurlaient», a-t-elle dit.

L'aéroport, qui avait été fermé, a rouvert dimanche matin.