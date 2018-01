Un drone laisse tomber des objets d'une valeur de 26 500 $

Les autorités carcérales d’un pénitencier de Matsqui, en Colombie-Britannique, ont saisi l’équivalent de 26 500 $ en drogue et en tabac, des objets interdits qui ont été déposés par un drone.

Les faits se sont déroulés le 23 décembre dernier vers 22 h. «Grâce à la vigilance du personnel, un colis contenant de la drogue et du tabac a été saisi après avoir été échappé par un drone. Au total, la valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 26 500 $», peut-on lire dans un communiqué de Service correctionnel du Canada (SCC) publié vendredi.

La Matsqui Institution est un établissement fédéral à sécurité moyenne situé à plus de 70 kilomètres de Vancouver.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a imposé une interdiction totale de fumer dans tous les établissements correctionnels fédéraux en 2008.

Les livraisons de contrebande dans les prisons à l’aide de drones sont de plus en plus fréquentes et les chargements de plus en plus imposants.

SCC a renforcé les mesures destinées à prévenir l’introduction d’objets interdits dans ses établissements. Aussi, une ligne téléphonique d’information a été mise en place pour tous les établissements fédéraux pour «obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités relatives à la sécurité des établissements du SCC».