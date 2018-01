«Une grande figure de l’histoire du Québec» s’est éteinte

De très nombreux Montréalais qui ont reçu dans des moments difficiles de leur vie l’aide de celui qu’ils appelaient affectueusement «Pops» ont sans doute le sentiment d’avoir perdu leur père.

Le père Emmett Johns, décédé hier à l’âge de 89 ans, aimait bien appeler les jeunes de la rue, «ses enfants», rappelle le responsable du développement et des communications de «Dans la rue», Étienne Lalonde. Ce dernier a confié en entrevue à LCN que M. Johns était retiré des opérations de l’organisation depuis une dizaine d’années.

Il est mort «paisiblement» dans le centre pour personnes âgées où il résidait depuis un certain temps. «Mais il restait bien au fait de ce qu’on fait pour les jeunes. Tout ce qu’il a laissé, son œuvre, se poursuit, souligne M. Lalonde. On aurait aimé qu’il soit là encore un peu plus longtemps parce qu’on célèbre notre 30e anniversaire en 2018.»

Le père Emmett Johns a été l’un des premiers à se préoccuper de la clientèle des jeunes itinérants. Il a en quelque sorte trouvé «sa vocation» alors qu’il traversait une dépression au tournant de la soixantaine, a relaté M. Lalonde.

«On parle d’un personnage qui a eu un poids social absolument extraordinaire, c’est une grande figure de l’histoire du Québec, affirme-t-il. C’est vraiment lui qui a amené toute cette aide, cette compassion et cet accueil inconditionnel, qui sont des valeurs très profondes de "Dans la rue" actuellement.»