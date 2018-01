53 cas de grippe dans un seul CHSLD

La grippe frappe de plus en plus fort à de nombreux endroits du Québec.

À Saint-Hyacinthe, 53 cas de grippe sont répertoriés dans un seul CHLSD, lequel abrite 492 résidents. Tous ces cas sont apparus en une semaine et demie. Des mesures ont donc été mises en place afin d’éviter la propagation du virus.

TVA Nouvelles a visité le centre d'hébergement en question. Un premier message accueille les gens qui entrent: «Avis aux visiteurs, il y a éclosion de grippe dans quatre unités: Du Parc, De la Gare, Verger et Despins.»

Une préposée attend à l'entrée pour s'assurer que les visiteurs se désinfectent les mains. Il s’agit d’une mesure très importante pour contrer l'éclosion de grippe.

Masque obligatoire

Au quatrième étage de l’établissement, il y a obligation de porter le masque parce qu'on a répertorié 21 cas de grippe sur 74 résidents.

«En fait, on y va par gradation des mesures. [Si on doit porter le masque], c'est pour éviter la transmission des infections», souligne Mélissa Giroux, du Service prévention des infections, CISS Montérégie-Est.

«On peut aussi attraper la grippe par contact de l'environnement. Donc, pour le masque, c'est par gouttelettes qu'on veut éviter la transmission», ajoute-t-elle.

Une résidente, Gisèle Patenaude, ne redoute pas d’attraper la grippe, même si l’éclosion est survenue sur son étage.

«Non, ça ne me fait pas peur. On ne peut pas sortir des chambres», précise-t-elle.

«C'est sûr, lorsqu'on est en éclosion, on augmente la fréquence de désinfection pour diminuer le risque, explique André Lamarche, CISSS Montérégie-Est. Donc, on passe en pluri fréquence. On peut faire une chambre 2-3 fois par jour.»

Consignes aux visiteurs

-Rester à la maison en cas de symptômes d'allure grippale ou si un proche présente de tels symptômes.

-Nettoyer son environnement, car la grippe peut rester deux jours sur les surfaces (14 jours pour la gastroentérite): l’utilisation de produits d'entretien ménager communs va détruire le virus de la grippe.

D’après un reportage d’Harold Gagné