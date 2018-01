Arrêtés pour avoir séquestré leurs 13 enfants dans leur maison

Un couple a été arrêté dimanche à Perris en Californie après que la police eut découvert une douzaine d’enfants et de jeunes adultes enchaînés à leurs lits.

Selon la police du comté de Riverside, les 13 victimes sont âgées de 2 à 29 ans.

C’est l’un des enfants de la famille qui a prévenu les forces de l’ordre dimanche après-midi, rapporte CNN.

L’adolescente de 17 ans a réussi à s’échapper et a appelé le 911. C’est là qu’elle a indiqué que ses 12 frères et sœurs étaient maintenus captifs dans la maison de leurs parents.

Des policiers se sont présentés sur place et ont découvert la fratrie entravée dans des lits avec des chaines et des cadenas.

Ils ont tous été conduits dans des hôpitaux de la région où ils sont traités pour divers symptômes, dont de la malnutrition.

Les parents, David et Louise Turpin, ont été arrêtés et accusés de torture et d’avoir mis la vie de leurs enfants en danger.