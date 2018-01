«Au secours de Béatrice»: la lumière au bout du tunnel

Comme elle l'a si bien fait depuis les tout débuts, l'équipe de la série «Au secours de Béatrice» a décidé d'aborder le dernier droit de son aventure avec finesse. Seuls neuf épisodes attendent encore les téléspectateurs de TVA. Mais ils seront chargés d'émotions.

C'est la mort de Christophe, le père de Béatrice, qui marque les deux premiers. Tournés avec intelligence et empreints d'une grande sensibilité, les derniers jours du patriarche de la famille Clément auront un fort impact.

Un départ qui bouleverse

Évidemment, Béatrice sera transformée par ce décès, elle qui a perdu sa mère il y a de nombreuses années déjà. Son processus de deuil enclenché, elle alternera entre colère, tristesse, épuisement et résignation.

Cela dit, elle en ressortira plus forte, mieux armée pour faire face à la vie et devenir le pôle de sa famille. Même son psychologue trouvera qu'elle va bien.

«C'est ce qui sert de passage obligé, explique Sophie Lorain. À partir du moment où tu traverses ça, tu deviens une adulte. Tu es une orpheline et en même temps, il faut que tu te prennes en main.»

Beaux, mais tristes, les deux premiers épisodes laisseront place à la joie et à une ambiance plus sereine pour l'urgentologue et les autres membres de sa famille élargie, assure l'équipe d'«Au secours de Béatrice». Par contre, il faut s'attendre à ce que notre coeur fasse encore quelques tours avant la tombée du rideau.

«Ce n'est pas un long fleuve tranquille, précise l'auteure Francine Tougas. Il y aura d'autres obstacles. Béatrice ne réagira plus de la même façon aux choses. Les obstacles qu'elle va rencontrer vont l'aider. Elle sera bien. On s'en va vers la lumière tout en rebondissements. Il y aura des émotions jusqu'à la fin.»

Des arrivées qui chamboulent

Afin de palier au départ de Christophe, la série accueillera de nouveaux personnages tels que la diabétique Gisèle (Marie-Ginette Guay) qui a besoin d'aide, un nouveau directeur de santé publique à l'hôpital St-Hippolyte (Patrick Drolet) dont la vision diffère de celle de Béatrice, et un homme qui reviendra dans la vie de Zacharie.

Comme pour de nombreuses épreuves qu'elle a vécues, les innombrables doutes qui l'ont assaillie et les peurs qu'elle a dû vaincre, Béatrice se retroussera les manches... une bonne fois pour toutes.

«Elle va d'abord hésiter et prendre son élan. Elle va trouver sa vraie place», confie Francine Tougas.

«Au secours de Béatrice» reviendra en ondes mercredi à 20 heures. Dès la fin du générique, l'épisode suivant sera offert sur TVA.ca.

«Au secours de Béatrice» en chiffres:

- 88 épisodes étalés sur 4 saisons

- 21 comédiens principaux appuyés par 118 comédiens secondaires

- 374 jours de tournage ont créé 3960 scènes

- 80 % des scènes ont été tournées à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal

- Plus de 200 figurants ont foulé les plateaux

- Plus de 100 artisans et techniciens ont travaillé chaque saison

- Le premier épisode de la série a été diffusé le 10 septembre 2014 à TVA.