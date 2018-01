Chargement de la neige et froid au rendez-vous

L’équipe de déneigement de Montréal n’avait pas encore terminé la troisième opération de chargement de neige de l’hiver que 36 autres centimètres de neige tombaient sur la métropole, nécessitant ainsi une autre opération, qui a débuté dimanche vers 19 h.

Ce qui annonce une heure de pointe matinale plutôt difficile étant donné que plusieurs artères principales n’auront toujours pas été délestées de toute la neige qui longe les trottoirs et les endroits de stationnement.

«On a reçu 36 centimètres entre vendredi soir et samedi soir, donc on va avoir besoin d’un minimum de cinq jours. On va avancer à raison de 15 % par jour, ce qui veut dire 1500 kilomètres par jour», a expliqué Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal, dimanche matin en entrevue à LCN.

«La dernière rue résidentielle pourrait être chargée vendredi soir ou samedi prochain», a prévenu Sabourin.

Les citoyens qui souhaitent avoir de l’information sur les opérations de déneigement en cours peuvent consulter le site ville.montreal.qc.ca/deneigement ou télécharger l’application INFO-Neige-MTL.

Les températures froides qui ont affecté le sud du Québec après cette tempête de neige devraient, selon Environnement Canada, faire place à une semaine où la température sera graduellement à la hausse, et ce, de jour en jour.

De -24 degrés Celsius, lundi matin, à 3 degrés, dimanche, en passant par -9 °C, mercredi. Au cours de la journée de lundi, le mercure commencera à grimper.