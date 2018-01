La mairesse de Montréal Valérie Plante a reçu lundi la gouverneure générale et ex-astronaute Julie Payette à l'hôtel de ville pour signer le livre d’or de la Ville.

Avant de se rencontrer en privé, les deux femmes en ont profité pour parler de leurs intérêts communs pour l’art et la muséologie. Valérie Plante détient une formation de muséologue et Julie Payette a été directrice du Centre des sciences de Montréal pendant plus de trois ans avant de démissionner en 2016.