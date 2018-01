La bière canadienne : une industrie de 13,6 milliards $

Les ventes de fabricants de bières canadiens, aussi bien au pays qu’à l’étranger, ont produit des retombées de 13,6 milliards $ en 2016, selon un rapport publié par le Conference Board, lundi.

Cette industrie procure 149 000 emplois d’un bout à l’autre du pays.

Toujours fidèles au liquide houblonné, «les Canadiens préfèrent la bière à toute autre boisson alcoolisée», note le rapport du Conference Board. En 2016, chaque Canadien a consommé une moyenne annuelle de 223 bouteilles de bière.

Le Québec se classe un peu au-dessus de la moyenne nationale avec une consommation par personne de 250 bouteilles par année. C’est au Yukon que se retrouve la plus forte consommation, où elle dépasse 350 bouteilles par personne.

«Bien que le volume des ventes de bière soit demeuré relativement stable au cours des dix dernières années, précise le rapport, la consommation par tête d'habitant a baissé de 10 %. Ce déclin s'explique par les changements démographiques et une concurrence plus vive en raison de la présence de plusieurs autres produits alcoolisés et non alcoolisés qui grugent la part de marché de la bière.»

La bière représente aussi une source de revenus non négligeable pour les gouvernements, puisqu’elle leur a permis d’engranger 5,7 milliards en recettes fiscales, en 2016.

«Les taxes gouvernementales et les marges des régies d'alcool représentent près de 47 % du prix moyen de la bière vendue au Canada», indique le rapport.

Les emplois du secteur sont concentrés en Ontario (52 435 emplois) et au Québec (43 365 emplois).

Par contre, il faut noter que la bière importée est de plus en plus populaire au pays. En 2006, environ 11 % de la bière achetée au Canada était importée, tandis qu’en 2016, la proportion atteignait près de 16 %.