La mère de Selena Gomez n’approuve pas sa relation avec Justin Bieber

La mère de Selena Gomez, Mandy Teefey, a répondu aux rumeurs à propos d’un conflit entre elle et sa fille, quand elle a arrêté de gérer sa carrière avec son mari, Brian Teefey, en 2014.

«Toutes les mères et filles ont des désaccords, a confié Mandy Teefey à Gossip Cop. Nous ne nous sommes jamais attendus à la gérer toute sa vie. Nous avons perdu du temps en famille parce qu’à chaque fois que nous la voyions, nous parlions affaires. Ce n’était plus drôle pour aucun de nous, contrairement à quand elle était plus jeune et que nous devions l’accompagner car elle était mineure.»

Un sujet semble tout particulièrement causer des inquiétudes à la mère de la chanteuse de 25 ans. Il s’agit des retrouvailles de sa fille avec son compagnon, Justin Bieber. Elle a d’abord avoué qu’elle «n’est pas heureuse» au sujet de leur nouvelle romance, mais elle a ajouté: «Selena peut vivre sa vie de la façon qu’elle l’entend tant qu’elle est heureuse, en sécurité et en bonne santé.»

Interrogée sur les conséquences de leur relation sur la santé de sa fille, Mandy Teefey a répondu: «Elle a 25 ans et elle connaît l’enjeu avec sa santé. Je ne la contrôle pas de la façon dont ça a été décrit. Selena est adulte et elle peut faire ses propres choix», a-t-elle insisté.

Elle a également fait l’éloge de sa fille pour sa greffe de rein en toute discrétion l’an dernier, à la suite de son combat contre la maladie du lupus. En qualifiant la chanteuse de «brave et courageuse», elle a ajouté: «J’étais tellement fière de son courage». L’amie proche de la chanteuse, Francia Raisa, lui a proposé de lui faire don de son rein, et Mandy Teefey a affirmé que la famille était «incroyablement chanceuse d’avoir Francia dans notre vie». Elle a également précisé qu’elle était «bouleversée» au moment de l’opération. «Je suis presque certaine d’être interdite d’entrée à l’hôpital [désormais]», a-t-elle plaisanté.