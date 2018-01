Labeaume et Coiteux visitent les sinistrés des inondations

Le maire de Québec, Régis Labeaume, et le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, se sont rendus sur les lieux des inondations dans le quartier Duberger, à Québec, lundi après-midi.

Voyez le point de presse de MM. Labeaume et Coiteux dans la vidéo ci-dessus

Les deux politiciens ont visité le secteur pour constater l'ampleur des dégâts et rencontrer les sinistrés. Ils ont ensuite tenu un point de presse.

Le maire a été tenu informé d'heure en heure, tout au long de la fin de semaine, des développements concernant les inondations qui affectent les résidents des avenues Saint-Léandre, Grandbois et Marivaux, dans le quartier Duberger, a précisé lundi son attaché de presse, Paul-Christian Nolin.

La rivière Saint-Charles est sortie de son lit et a inondé le secteur, samedi, en début d’après-midi. Un amoncellement de glaces sur la rivière Saint-Charles a fait dévier le courant vers le quartier résidentiel, forçant l’évacuation de près d’une quarantaine de résidences.

Les températures glaciales ont ensuite figé le tout, laissant les citoyens désemparés.

MM. Labeaume et Coiteux étaient accompagnés par le député de Vanier-Les Rivières, Patrick Huot, le membre du comité exécutif responsable de la Sécurité civile, Patrick Voyer, et la conseillère du district des Saules, Dominique Tanguay. Ils ont fait le point sur les inondations et sur les actions que poseront la Ville et le gouvernement pour venir en aide aux sinistrés.