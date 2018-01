Labeaume n’est pas pressé de réglementer le cannabis

Le maire Régis Labeaume estime qu’il n’y a «pas d’urgence» de se positionner sur la réglementation au sujet de l’usage du cannabis à Québec, même si d’autres villes ont déjà indiqué leur intention d’interdire la marijuana dans tous les lieux publics.

«La question du droit de fumer où et quand, pour l’instant, ça nous importe peu. Nous, ce qui nous intéresse, c’est l’argent. Le président de l’UMQ veut qu’on insiste là-dessus; ce qui importe, c’est qu’on nous confirme qu’on ait un tiers des revenus de l’exploitation et des ventes de cannabis au Québec», a-t-il martelé en point de presse lundi.

Pressé de questions par le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, qui lui a reproché d’improviser, le maire Labeaume a rétorqué qu’il travaille depuis deux ans sur le dossier.

«On a été la Ville qui a présenté au gouvernement le document le plus complet sur l’impact de la légalisation. Est-ce qu’on va adopter les mêmes règlements que pour l’alcool ou la cigarette? On est en train d’analyser ça. Quand on sera prêts, on va rendre ça public», a-t-il laissé tomber.