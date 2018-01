Le nombre de touristes dans le monde bondit de 7% en 2017

Le nombre de touristes dans le monde a bondi de 7% en 2017, soit la plus forte augmentation en sept ans, a annoncé lundi l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).

La hausse est tirée par l'Europe (+8%), en particulier méditerranéenne. Elle est due au niveau mondial «à la reprise économique et à la forte demande de nombreux marchés émetteurs traditionnels et émergents», selon l'OMT.

Depuis 2010, le rythme de croissance annuel était d'environ 4%, précise l'organisme des Nations Unies.

Le nombre de visiteurs internationaux (passant au moins une nuit sur place) a atteint 1,3 milliard de personnes.

«Tout indique» que la France est restée la première destination mondiale pour le tourisme en 2017, a précisé le responsable «marchés» de l'OMT John Kester, soulignant que les données définitives seraient publiées au printemps.

«La tendance est clairement positive après deux années faibles», a-t-il précisé.

«Nous nous attendons à ce que l'Espagne devienne la deuxième destination mondiale» devant les États-Unis, a ajouté le secrétaire général de l'OMT Zurab Pololikashvili.

«En Amérique du Nord (+2%), les bons résultats du Mexique et du Canada contrastent avec le recul des États-Unis, la principale destination de la région», précise l'OMT dans un communiqué, sans divulguer pour l'instant de chiffres précis.

L'OMT a aussi souligné les bons résultats de l'Afrique (+8%) et du Moyen-Orient (+5%), insistant sur la «reprise» du tourisme en Égypte, Turquie et Tunisie, après une forte baisse les années précédentes en raison d'attentats terroristes.

La région Asie-Pacifique a vu le nombre de visiteurs augmenter de 6%, tandis que les Amériques enregistrent la croissance la plus faible (+3%), malgré «des signes clairs de reprise» en Amérique centrale et dans les Caraïbes depuis le passage des cyclones Irma et Maria.

Pour 2018, l'OMT s'attend à une croissance de 4 à 5% du nombre de touristes dans le monde.