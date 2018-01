Le service des trains de banlieue affecté par le froid mordant

Freins gelés, système d’aiguillage paralysé et congestion ferroviaire ont causé des retards de service et des annulations de trains de banlieue toute la journée lundi, laissant les usagers du transport en commun de la grande région métropolitaine en plein désarroi.

«Ils veulent qu'on s'achète une deuxième voiture, on dirait», a lancé un utilisateur régulier du train de banlieue, Marc-Antoine Fleury, rencontré lundi après-midi à la gare Lucien-L’Allier. Le train en direction de Saint-Jérôme de 16h05, qui devait lui permettre de rentrer à la maison «à temps pour souper», a été annulé, le forçant à attendre pendant une trentaine de minutes l’arrivée du prochain train.

Le train prévu pour 16h05 a été paralysé en raison d’un problème mécanique alors qu’il sortait du centre de maintenance Lachine, bloquant ainsi la voie à tous les autres trains desservant les lignes de trains de banlieue de Saint-Jérôme, de Vaudreuil-Hudson et de Candiac qui se dirigeaient vers la gare Lucien-L’Allier.

«Ç'a créé un effet domino qui a mené à de la congestion ferroviaire», a expliqué la conseillère aux relations médias du Réseau de transport métropolitain (RTM), Élaine Arsenault.

Sur la ligne de Deux-Montagnes, «les freins étaient encore collés» en soirée, a-t-elle soupiré, faisant référence aux heures de pointe matinale, pendant lesquelles des trains de banlieue ont connu des problèmes mécaniques concernant leurs freins et leur système électrique en raison du froid mordant.

Par ailleurs, certains Lavallois qui avaient prévu prendre le métro pour retourner à la maison ont décidé d’opter pour le train de banlieue en fin d’après-midi lorsque la ligne orange du métro a été paralysée pendant plus d’une heure en raison d’une intervention des services médicaux d’urgence.

Retards successifs

Les conditions météorologiques extrêmes ont touché cinq des six lignes de trains de banlieue du RTM, entre autres en raison d’un problème d’aiguillage près de la gare Lucien-L’Allier qui a affecté en matinée trois lignes de trains de banlieue.

«J’ai pris le train à 6h50 [sur la ligne Vaudreuil-Hudson] et je suis restée 50 minutes dans le train avant de rentrer dans la gare», a déploré Martine Coutu, rencontrée à la gare Lucien-L’Allier lundi.

«Même si la plupart des aiguillages sont chauffés, il fait tellement froid que ce qui arrive, c’est quand la neige fond [et que la température chute de nouveau ensuite], ça gèle», a justifié Mme Arsenault.

Les aiguillages doivent alors être ajustés manuellement, ce qui prend environ 20 minutes pour chaque opération.

Le froid sévit sur le réseau de trains de banlieue du RTM

La ligne de Deux-Montagnes

- 6h19: Un train étant parti de la Gare centrale à 5 h 50 se retrouve paralysé par un problème mécanique pendant 35 minutes avant d’atteindre la gare de Deux-Montagnes, créant ainsi de la congestion ferroviaire.

- 7h49: Un train en direction de Deux-Montagnes accumule 45 minutes de retard.

- 10h55: Plus de 11 trains sont alors ralentis par la congestion ferroviaire, causant des retards de service variant de 15 à plus de 45 minutes et l’annulation de quelques trains.

- 15h35: Un train est annulé en raison de problèmes mécaniques et d’autres trains sont en retard.

Ligne de Saint-Jérôme

- 9h47: Un train en direction de Saint-Jérôme termine son trajet avec 1h 30 de retard après avoir été immobilisé entre les gares De la Concorde et Bois-de-Boulogne, au grand désarroi des passagers forcés de demeurer à bord.

- 11h55: Un train en direction de Saint-Jérôme accumule un retard d’une vingtaine de minutes.

- 16h05: Un train est annulé en raison d’un problème mécanique.

Ligne de Candiac

- 6h51: Un problème d’aiguillage près de la gare Candiac entraîne retarde un train pendant 20 minutes.

- 8h50: Un train part avec un retard de 50 minutes en raison de la congestion ferroviaire.

- 17h04: Un train en direction de Candiac accumule un retard de 17 minutes en raison d’un problème mécanique.

Ligne Vaudreuil-Hudson

Bien que cette ligne de train ait été moins affectée que les autres, des délais ont été causés en matinée par le gel de l’aiguillage près de la station Lucien L’Allier ainsi qu’en raison de la congestion ferroviaire.

Ligne de Mascouche

La majorité des retards n’ont duré que de 5 à 10 minutes, dont un retard d’une dizaine de minutes causé par la présence d’un train de marchandises sur la voie en soirée.

Ligne de Mont-Saint-Hilaire

Les usagers de cette ligne de trains de banlieue n’ont subi aucun retard majeur aujourd’hui.