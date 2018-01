Les 8 plus grands succès des Cranberries

Dolores O’Riordan du groupe les Cranberries a été une figure marquante de la musique pop-rock des années 1990.

À LIRE ÉGALEMENT:

La chanteuse des Cranberries perd la vie

La leader du groupe est morte subitement à l’âge de 46 ans à Londres de cause inconnue. Elle y était pour une courte séance d’enregistrement.

Voici les huit chansons qui ont connu un succès fulgurant, en trônant au sommet du palmarès Billboard, indicateur de la musique aux États-Unis.

1- Zombie - 1994

Le plus grand succès du groupe a été en tête du palmarès pendant 23 semaines, avec une pointe en date du 29 octobre 1994. Cette chanson a marqué toute une génération, avec son album No Need to Argue.

La chanteuse principale Dolores O'Riordan avait affirmé que «Zombie» parle de «la lutte irlandaise pour l'indépendance qui semble durer éternellement». Les paroles disent même: «c'est le même vieux thème depuis 1916».

Le 31 août 1994, quelques semaines après la sortie de cette chanson, l'IRA a déclaré un cessez-le-feu après 25 ans de conflit, amenant certains critiques de The Cranberries à se demander si l'IRA était prête à faire une trêve pour s'assurer que le groupe ne publie plus de chansons sur eux.

2 - Salvation - 1996

Cette autre pièce écrite en partie par Dolores O’Riordan issue de l’album To the Faithful Departed a passé 14 semaines au sommet du palmarès en mai 1996. Elle a trôné de longues semaines en tête.

3- Linger - 1993

La chanson est parue avant le mégasuccès mondial Zombie. Elle a passé 26 semaines dans le haut du palmarès Billboard. Le 27 novembre 1993, elle était en 4e position. Cette chanson provident de l’album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?

4- Free to decide - 1996 L’année 1996 est une année très prolifique pour Dolores O’Riordan et son groupe. Le 3 août 1996 marquait un moment fort où cette chanson atteignait la 8e position au Billboard. Elle y est restée 14 semaines.

5- Ode to my family - 1995

Une chanson plus douce, qui a touché des millions de personnes. Cette pièce n’a pas défoncé le top 10, mais est tout de même restée presque 20 semaines au palmarès, vers le 28 janvier 1995.

Dolores O'Riordan élevée dans la campagne du comté de Limerick en Irlande, a voulu rendre hommage à sa famille. La pièce parle de sa décision de devenir une rock star et des conflits que cette décision a causés avec ses parents et leurs traditions irlandaises.

6- Promises - 1999

Issue de l’album Bury the Hatchet, cette chanson est restée 10 semaines au palmarès, et a atteint la 12e position le 17 avril 1999. On a pu l’entendre dans un épisode de la série américaine Charmed.

7- Ridiculous Thoughts - 1995

Provenant de l’album No Need to Argue, la chanson a connu un vif succès le 10 juin 1995. Elle est restée 12 semaines au palmarès, en atteignant la 14e position.

Dans cette chanson Dolores O’Riordan parle d’une personne, qui est comme une tornade, en référence à sa vie «folle» que lui a amenée le succès.

«Je me souviens que je ressentais beaucoup de pression lorsque j’ai écrit cette pièce», avait-elle raconté en entrevue.

8- Dreams - 1993

Le premier succès commercial des Cranberries. La chanson a connu une bonne performance au palmarès Billboard en y restant près de 25 semaines.

Issue de l’album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, elle a atteint la 15e position le 24 juillet 1993.

Dolores O'Riordan avait juste 20 ans quand la chanson est sortie en1992 en tant que premier single du groupe. La pièce a ensuite été rééditée.