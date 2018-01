Longue attente par un froid glacial pour des élèves

TVA Nouvelles a appris que des enfants du primaire ont été laissés en plan ce matin, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, pendant près d’une heure dans des conditions de froid extrême en attendant un autobus scolaire qui avait énormément de retard.

D’ailleurs, la Commission scolaire de Montréal (CSDM) a indiqué via son porte-parole, Alain Perron, que la compagnie Autobus Idéal ne l’avait pas prévenue des retards. «Malheureusement, le transporteur ne nous a pas avisés, a affirmé M. Perron. Quand arrive un événement du genre, on doit nous aviser et on met plan B en place, c’est-à-dire qu’on affrète un autre transporteur, ce qui n’a pas été fait parce qu’Autobus Idéal ne nous a pas avisés. Dans notre plan B, on avise aussi les parents.»

«Mon fils est parti à 7h30 de la maison pour revenir chez nous à 9h03 en compagnie d’un voisin, a raconté Nadège Édouard. Et là, je me suis posée la question, qu’est-ce qui se passe? Il m’a dit que l’autobus n’était pas passé. J’appelle l’école, la CSDM, pas de réponses. Le SPVM a trouvé trois enfants dans la rue, vers 9h30, qui sont restés dehors à errer avec ce temps, c’est très dangereux, au niveau de l’hypothermie, des prédateurs, etc. Nous, en tant que parent, on croit pendant ce temps que nos enfants sont à l’école et finalement, ils n’y sont pas. Finalement, c’est peut-être en voyant TVA Nouvelles que certains parents sauront que leurs enfants ne sont pas à l’école.»

«Selon moi, le retard de la ligne 228 n’est pas acceptable, a expliqué Pierre Deschênes, copropriétaire d’Autobus Idéal. Nous avons des véhicules de la compagnie qui circulent dans les rues afin d’assurer qu’il n’y a pas d’enfants laissés seuls ou qui ont froid.»

«Nous sommes dans des conditions atmosphériques non favorables pour les véhicules, a souligné Nancy Trudeau, une autre copropriétaire d’Autobus Idéal. Souvent, les parents quittent pour aller travailler et laissent leur enfant sur le coin de la rue sans penser que l’autobus va peut-être connaître des difficultés. Ce matin, par exemple, on a eu des autobus qui ont eu de la difficulté à démarrer. On en a d’autres qui avaient des portes givrées. On a eu aussi l’épisode de verglas. Il faut déneiger le toit des véhicules.»

Mais pourquoi ne pas avoir prévenu rapidement la Commission scolaire de Montréal?

«Il n’y a pas eu message de notre côté à la CSDM parce que ce matin, à la tour de contrôle, j’avais quatre employés qui répondaient aux nombreux appels de parents inquiets, a ajouté Mme Trudeau. On éteignait les feux au fur et à mesure et on suggérait aux parents de rester à l’intérieur avec leurs enfants et d’attendre de voir le véhicule passer pour ensuite les emmener au coin de la rue.»

«Dans le cas précis de la ligne 228, une des principales raisons du retard est attribuable au fait que sur le boulevard Henri-Bourassa, il y avait une opération de déneigement en cours, donc notre autobus était pris derrière la déneigeuse pendant un long bout de temps, a-t-elle renchéri. Le temps de déplacement était infernal pour tous. »