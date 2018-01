Longueuil envisage de poursuivre les entreprises collusionnaires

La Ville de Longueuil envisage de poursuivre les cinq entreprises de génie qui ont participé pendant près de 10 ans à un stratagème de collusion afin de récupérer des sommes qui auraient été trop payées.

«La Ville de Longueuil réitère sa volonté de lutter contre toutes les formes de collusion et poursuivra sans relâche ses efforts afin de mettre en place des mesures pour se prémunir contre de telles pratiques», indique la Ville dans un communiqué.

«La Direction du contentieux étudie présentement toutes ces options en matière de recours légaux et la Ville n’écarte pas l’opportunité de prendre les mesures nécessaires pour récupérer des sommes additionnelles», peut-on aussi lire.

Lundi, le Journal de Montréal révélait que cinq firmes de génie avaient réussi à rafler la quasi-totalité des contrats municipaux à la Ville de Longueuil entre 2002 et 2009 grâce à un système de collusion «large et étendu», selon des documents de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ).

En échange, ces firmes – SNC Lavalin, Consultants S.M., Genivar, Cima+ et Dessau – cotisaient de façon récurrente des montants de 5000 $ à 25 000 $ au Parti municipal de Longueuil (PML). Le tout était orchestré par deux organisateurs politiques du parti et proches des maires à l’époque, André Létourneau et Serge Sévigny, toujours selon une enquête du syndic de l’OIQ.

Or, si l’ampleur du système à Longueuil était semblable à Laval ou Montréal, il a très peu défrayé les manchettes jusqu’à aujourd’hui.

À date, seulement une entreprise, SNC-Lavalin, a déclaré publiquement s’être entendue avec Longueuil pour remettre un certain montant obtenu frauduleusement dans le cadre du Programme de remboursement volontaire mis sur pied par le gouvernement provincial. Le montant demeure confidentiel.

Quelques autres entreprises, dont Construction Frank Catania et Le Groupe S.M., s’étaient pour leur part engagées à négocier avec la Ville au début du programme. Il est toutefois impossible de savoir s’il y a eu une entente à moins que la Ville ou l’entreprise l’annonce publiquement.