L’opposition veut un chapitre complet sur les inconduites sexuelles

L’opposition à l’hôtel de ville de Montréal souhaite s’attaquer aux inconduites sexuelles en ajoutant un chapitre complet sur la question dans le code d’éthique des élus municipaux.

« Avec la prise de conscience collective que nous avons vécue grâce au mot-clic #MoiAussi, et étant donné la gravité de cet enjeu, il est essentiel que la Ville de Montréal prenne tous les moyens pour s’attaquer à cette question », a indiqué le chef par intérim de l’ancien parti de Denis Coderre, Lionel Perez, qui présentera au prochain conseil municipal une motion sur le sujet.

Ce nouveau chapitre du code d’éthique détaillerait les méthodes de dénonciation et les mesures de protection des victimes, et définirait le terme « inconduite sexuelle » pour inclure les notions de harcèlement, d’attouchement et « tout autre comportement répréhensible ».

L’opposition désire aussi imposer à l’ensemble des élus une formation obligatoire sur la question des inconduites sexuelles.

Lionel Perez a expliqué lundi en conférence de presse vouloir aller plus loin que la nouvelle mouture du code d’éthique étudiée à la Commission de la présidence du conseil, qui désire ajouter seulement un article à propos du harcèlement, qui comprend le harcèlement sexuel.

« On souhaite que les actions ponctuelles d’inconduites puissent aussi être dénoncées. Le harcèlement requiert la répétition des actions », a précisé la porte-parole de l’opposition en matière de statut de la femme et d’égalité entre les genres Marie-Josée Parent.