Feu vert pour l'usine de cannabis à Louiseville

Maintenant que Santé Canada a donné son autorisation, la municipalité de Louiseville, en Mauricie, pourra finalement avoir son usine de cannabis thérapeutique.

Il s’agira des sixièmes installations du genre au Québec. Les activités d’IsocanMed à Louiseville pourront débuter dès le printemps dans une usine nouvellement construite d’une superficie de 65 000 pieds carrés

Ce sont des promoteurs qui ont contacté le maire après sa sortie publique effectuée il y a deux ans, où il se disait en faveur de la légalisation de la marijuana.

«On va créer de l’emploi, déclare le maire Yvon Deshaies. On vient de dire "il y a un nouveau créneau à Louiseville". On est dans l’immeuble, on est dans l’imprimerie, on a du chimique et du sanitaire. Maintenant, vous avez du cannabis. On ouvre l’éventail. Ça c’est fantastique.»

En diversifiant ainsi l’économie, on se protège des ressacs qui peuvent affecter une industrie en particulier. Une cinquantaine d'emplois seront créés grâce à cette production peu commune.

«Au lieu d’avoir une "shop" qui a mille emplois, et quand ça bouge ça va mal, là l’éventail est ouvert dans toutes sortes de sphères», soulève le maire Deshaies.

Pour protéger les installations et le produit fini, des hautes clôtures et des caméras ont été installées. Les déplacements seront contrôlés électroniquement et un coffre-fort à l’intérieur servira à protéger le cannabis.

«On s’entend, c’est de la marijuana médicinale. C’est comme si c’était une compagnie pharmaceutique qui viendrait s’installer dans le parc industriel. La population est en sécurité», assure le député libéral de Maskinongé, Marc H. Plante.

L’usine n’est pas encore fonctionnelle qu’on parle déjà d’une expansion jusqu’à 500 000 pieds carrés.

Si Santé Canada octroie un permis de vente, il s’agira du deuxième endroit au Québec à pouvoir en écouler sur le marché du cannabis thérapeutique.

-D'après les informations de Jonathan Roberge