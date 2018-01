«On s’est dit que c’était sans espoir et on a accepté notre sort» - Vanessa Pilon

La fausse alerte au missile balistique qui a ébranlé Hawaï, samedi, a sans doute laissé croire à des milliers de personnes que leur heure était arrivée. Parmi elles, Vanessa Pilon qui terminait son séjour dans l’archipel américain.

«Ça a été assez paniquant. Je pense que j’ai vécu les moments les plus effrayants de mon existence», a raconté l’animatrice, lundi matin, sur les ondes de LCN.

«On était sur notre journée de départ après deux semaines de vacances sur l’île de Kauai, qui est une île assez isolée, peu développée. On écoutait de la musique, on n’était pas vraiment sur nos téléphones et il y au cette alerte qui a sonnée très fort dans le haut-parleur.»

La Québécoise admet avoir été prise au dépourvu par les événements et ne pas avoir su comment réagir.

«Sur le coup, on ne savait pas trop quoi faire. On nous disait de nous mettre à l’abri, mais on était très isolés, on était en vacances loin de tout. Autour de nous, on entendait des gens qui avaient communiqué avec le 9-1-1 et ils disaient qu’on devait se rendre à l’hôpital qui était à 1h30 de route. On sait qu’un missile balistique ça fait effet assez rapidement, donc on s’est juste dit que c’était sans espoir et qu’on n’avait pas vraiment moyen de trouver un abri quelque part. On a un peu accepté notre sort et, pendant quelques minutes, on s’est seulement dit qu’il fallait attendre et espérer le mieux.»

Résignée, Vanessa Pilon s’est finalement tournée vers les médias sociaux dans l’espoir d’en savoir plus sur ce qui se passait.

«On s’accroche un peu à n’importe quoi parce que le seul espoir qu’il te reste, c’est que ce soit faux», explique-t-elle.

Si, après une quinzaine de minutes, la rumeur voulant que l’alerte soit une erreur humaine s’est mise à courir, il a fallu 38 minutes avant que les autorités confirment le tout par un deuxième message d’alerte.

«J’ai réalisé à quel point on n’était pas préparé à ce genre de situation qui n’est pas notre réalité», conclut Vanessa Pilon.