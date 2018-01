Patrick Huard écrit un nouveau film

Fort du succès de son «Bon Cop, Bad Cop 2» qui a fait courir les foules dans les salles du Québec l’été passé, Patrick Huard s’est déjà plongé dans l’écriture d’un autre film, une comédie dramatique qui sera inspirée d’une histoire vécue.

En entrevue lundi dans le cadre d’une journée promotionnelle pour la prochaine édition des Rendez-vous Québec Cinéma, dont il sera porte-parole, Patrick Huard a confié qu’il planche actuellement sur ce nouveau projet de film qui n’a, assure-t-il, strictement rien à voir avec tout ce qu’il a fait avant.

«Ce sera une comédie basée sur un drame, mais c’est une histoire que j’ai envie de raconter avec un mélange d’humour et d’émotion», a précisé l’acteur de 49 ans.

Ce nouveau scénario s’inspirera librement d’une histoire vraie qu’on lui a racontée il y a quelques années. Le film mettra en scène une jeune femme qui est tombée enceinte après avoir eu une aventure avec un gars qu’elle avait rencontré dans un bar. Les deux jeunes parents ont fait un effort pendant un certain temps pour tenter de vivre ensemble pour le bien du bébé. Mais ça n’a pas marché et le père est parti, laissant la mère s’occuper seule de la petite fille.

Quelques années plus tard, la mère a appris qu’elle était atteinte d’un cancer et qu’il ne lui restait que quelques mois à vivre. Elle a donc décidé de rappeler le père de sa petite fille (qui était alors âgée de six ans) pour l’inviter à vivre avec elles et pour lui apprendre à devenir un bon père afin qu’il puisse prendre le relais quand elle ne sera plus là.

Mélange de genres

«Je trouvais que c’était une histoire touchante et intéressante avec des possibilités de situations assez drôles», a souligné Huard.

«Les mélanges de genres m’ont toujours intéressé. Je ne sais pourquoi, mais mon instinct me porte toujours vers cela. J’aime ce genre de films à la «Starbuck», où l’humour et le drame se côtoient. C’est difficile à écrire, mais j’aime ce genre de défi. Même quand j’ai joué des drames avec des rôles de gars pas fins, j’ai toujours essayé de les rendre sympathiques et de trouver la faille qui va faire en sorte que le public va quand même s’attacher à eux.»

S’il a bien amorcé l’écriture du long métrage, Patrick Huard n’a pas encore décidé si ce sera lui qui le réalisera. Chose certaine, il n’a pas l’intention de jouer un rôle dans le film.

«Écrire, réaliser, produire et jouer en même temps, c’est trop dur physiquement. Je l’ai fait avec [la série télé] "Taxi 22" et ça m’a rendu fou. Je ne suis pas prêt à revivre cela», a-t-il confié.

Les 36es Rendez-vous Québec Cinéma auront lieu à Montréal du 21 février au 3 mars.