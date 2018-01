Plus d'absences dans les CPE à cause de la grippe

La grippe continue de progresser au Québec ces jours-ci, y compris dans plusieurs centres de la petite enfance (CPE) de l'Estrie, où l'on constate une augmentation du nombre d'absences chez les enfants.

«La période des Fêtes est propice aux rapprochements et les enfants n'y échappent pas. Il est normal qu'à cette période-ci, on note une augmentation du nombre d'enfants aux prises avec les virus de la grippe et de la gastro-entérite», a expliqué Lucie Gendron, directrice générale du CPE Chez Tante Juliette de Sherbrooke.

Le CPE tente de limiter la propagation du virus. «On demande aux parents de laver les mains de leur enfant lorsqu'ils arrivent au CPE avant que l'enfant entre dans le local», a précisé Mme Gendron.

Le nombre de cas de grippe est en augmentation depuis quelques semaines dans la région. «Il y a deux, trois semaines, on en était à une dizaine de cas. La semaine dernière, on était à une cinquantaine et là, les dernières données montrent qu'on est rendu à 156 cas», a expliqué la directrice de la Santé publique en Estrie, Dre Mélissa Généreux.

Selon elle, la hausse du nombre de cas est quelque peu anormale. «Les récentes données nous démontrent que depuis les dernières semaines, les souches A et B de l'Influenza progressent simultanément, ce qui n'est habituellement pas le cas», a souligné la Dre Généreux.