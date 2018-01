Pour Sean Penn, Trump est un ennemi de l'État

Après la dernière sortie de route du président Trump, Sean Penn s'est fendu d'une tribune dans le New York Times dans laquelle il exprime le fond de sa pensée.

En effet, Donald Trump a provoqué la semaine dernière une polémique lors d'une réunion sur l'immigration, en désignant Haïti et d'autres pays africains ou sud-américain comme des «pays de merde» et en se plaignant de ne pas avoir des migrants venant de pays comme la Norvège.

Malgré le démenti, de nombreuses personnes se sont élevées contre cette déclaration jugée raciste. De son côté, Sean Penn, qui s'est beaucoup investi dans l'aide humanitaire à Haïti, a surtout critiqué le manque de compassion du président américain.

«Les mots du président Trump pour décrire les glorieux peuples d'Afrique, du Salvador, et d'Haïti sont bien pire que l'insensibilité et même le nationalisme a-t-il écrit. Les solutions à notre division ne se trouvent pas dans la Maison-Blanche. En fait, nous pourrions nous unir non seulement ensemble mais aussi avec l'Afrique, le Salvador, Haïti, le Mexique, le Moyen-Orient et au-delà pour reconnaître le président Trump comme un ennemi des Américains, des Républicains, des Démocrates, des Indépendants et de chaque nouveau-né. Un ennemi de l'humanité. Il est surtout un ennemi de l’État.»

La tribune a été publiée un jour après le 8e anniversaire du terrible séisme qui avait fait 300 000 morts en 2010 à Haïti. L'acteur a fondé et dirigé à cette occasion l'ONG J/P Haitian Relief Organization afin de venir en aide aux habitants de l'île.