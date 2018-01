Record d'affluence au Musée des beaux-arts de Montréal

Jamais autant de gens n'ont visité le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) qu'en 2017. L'an dernier, ils ont été 1 323 837 à franchir les portes de ce lieu culturel, une augmentation de 42 % par rapport à 2016, apprend-on dans un communiqué émis lundi.

Ce record a été inscrit alors que la métropole fêtait son 375e anniversaire. Depuis sa fondation en 1860, il s'agit de la troisième année que le MBAM est fréquenté par plus d'un million de gens.

Une grande partie de ce succès revient à l'exposition «Chagall: couleur et musique». Avec plus de 300 000 entrées enregistrées de la fin janvier au milieu de juin, elle s'est classée au cinquième rang des expositions les plus visitées de l'histoire du MBAM.

Les rétrospectives «Révolution», «Il était une fois... le western: une mythologie entre art et cinéma» (encore à l'affiche) et «Love Is Love: le mariage pour tous selon Jean Paul Gaultier» ont aussi fait partie de l'offre du musée.

À cela, il faut ajouter la «Balade pour la paix: un musée à ciel ouvert» qui a incité 229 300 promeneurs à se délier les jambes ainsi qu'à apprécier photos, sculptures et quelque 200 drapeaux de pays du monde entier.