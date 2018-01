Walmart fonce dans le numérique pour concurrencer Amazon

Le PDG de Walmart, Doug McMillon, n’a pas l’intention de lever le pied dans le développement du numérique alors que l’entreprise multiplie les acquisitions pour occuper le même terrain qu’Amazon.

«Ce sont ultimement les consommateurs qui vont décider de notre avenir», a indiqué le grand patron de Walmart, Doug McMillon, lors de son passage au Retail’s BIG Show de New York hier.

Âgé de 51 ans, Doug McMillon dit n’avoir d’autre choix que d’investir dans les technologies afin de créer de nouvelles expériences de magasinage pour les consommateurs.

Virage numérique

Au cours des dernières années, Walmart a acquis de nombreuses entreprises technologiques pour soutenir son virage numérique sur le web et dans ses magasins.

En 2016, Walmart a mis la main pour 3,3 milliards $ US sur le détaillant en ligne Jet.com.

L’an dernier, Walmart a acheté le spécialiste de la vente de vêtements pour hommes, Bonobos, ainsi que ModCloth, le vendeur de chaussures, ShoeBuy, et le détaillant de vêtements de plein air, MooseJaw.

Au cours des derniers mois, Walmart s’est également allié avec le géant Google pour la vente de milliers d’articles sur la plateforme de livraison à domicile, Google Express. C’est la première fois que Walmart s’alliait à un intermédiaire pour vendre ses produits.

Rapidité et agilité

Présent en Amérique du Nord avec plus de 5000 magasins, Walmart demeure encore loin derrière Amazon sur le web qui contrôle plus de 43 % des ventes en ligne, selon le cabinet Slice Intelligence.

Selon son PDG, Walmart continuera de privilégier la rapidité, l’agilité et des acquisitions stratégiques en 2018 dans le but de travailler «pour nos clients et nos employés», rappelant que le secteur du commerce au détail évoluait constamment dans le changement.

Sur le terrain, Walmart poussera d’ailleurs pour l’innovation partout où il le pourra.

Son nouveau prototype de magasin intelligent qui permet aux clients de gagner du temps grâce au concept Scannez et emportez (Scan and Go) remporte du succès.

Walmart entend accélérer la multiplication de caisses intelligentes sans caissiers dans ses magasins alors qu’il étendra à plus d’une centaine de magasins en Amérique du Nord son concept Scannez et emportez (Scan and Go).

«Les consommateurs sont rationnels. Ce sont eux qui poussent pour qu’on leur donne des outils technologiques. Ultimement, on croit que nous pouvons gagner», a fait valoir le PDG de Walmart.