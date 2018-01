Après 33 mois de grève, de l’espoir à l’usine Delastek

Le conflit de travail à l'usine Delastek de Shawinigan, le plus long actuellement en cours au Québec, pourrait se régler prochainement.

Pour la première fois en 33 mois de grève, les employés syndiqués souhaitent réintégrer l'usine et reprendre rapidement la production. «On a fait notre bout de chemin, on a mis de l'eau dans notre vin», a expliqué le président du syndicat, Alexandre Maranger.

Depuis avril 2015, une vingtaine de travailleurs ont été congédiés, ont pris leur retraite ou se sont trouvés un nouvel emploi. Ils sont maintenant 38 sur la ligne de piquetage. La direction est prête à en réintégrer 18 sur le champ, mais le syndicat en demande 26.

«En trois ans, on a franchi les plus grands pas. C'est vraiment positif. Ils ont eu leur assemblée. Ils ont pris position et nous ont soumis quelque chose que l'on va analyser. Je trouve que le fossé a rapetissé», a expliqué le président de Delastek, Claude Lessard.

Un retour au travail ne voudrait pas dire pour autant une nouvelle convention collective. Ce sera à un arbitre de déterminer les modalités d'une future entente.

«Nous n’avons pas le choix d'aller vers ça. Ça nous prend une tierce personne qui ne sera pas émotive et qui va trancher pour nous, parce qu’on n’est actuellement pas capable de s'entendre», a fait valoir M. Lessard.

«On pense que c'est le meilleur moyen de régler notre conflit, vu que c'est un conflit qui dure depuis très longtemps», a renchéri M. Maranger.

L’arbitre devra statuer sur les conditions de travail, mais surtout, clarifier la définition de tâche des syndiqués et des cadres affectés au développement de nouvelles pièces.

Les syndiqués demandent aussi que les employés qui ont été congédiés soient réembauchés lors de la signature de la nouvelle convention collective.