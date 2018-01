Des commerçants montréalais craignent des fermetures

Une semaine après le dépôt de son budget, la mairesse Valérie Plante est interpellée comme jamais par des commerçants de Rosemont-La Petite-Patrie qui s’attendent à de nombreuses fermetures, partout en ville, en raison des hausses de taxes.

Un véritable cri du cœur d’entrepreneurs qui craignent des mises à pied et qui estiment que Valérie Plante risque d’être l’artisane de ce potentiel scénario économique.

En entrevue mardi à TVA Nouvelles, le copropriétaire du pub Le Pourvoyeur, Alain Bourgeois, n’est pas passé par quatre chemins pour faire connaître son mécontentement. Son compte de taxes en 2010 lui coûtait environ 19 000$ par année. En 2018, la facture est de 46 000$.

«Les commerces de proximité, je pense que dans les prochaines années, on va assister à la fermeture de plusieurs d’entre eux, estime M. Bourgeois. C’est comme retirer les pierres en bas d’une pyramide. Les PME emploient 80% de la population à Montréal. Si tu commences à fermer ces entreprises, ça va s’écrouler.»

Son de cloche similaire à la Société de développement commercial Petite-Italie Marché Jean-Talon.

«Dans le secteur, on a vu depuis trois ans une reprise économique, dit Cristina D’Arienzo. Beaucoup plus d’investissements dans le quartier. Beaucoup moins de locaux à louer. C’est une reprise très importante. Nous disons à la mairesse de ne pas freiner cet essor. Notre inquiétude est que ce nouveau budget et la nouvelle taxation puissent devenir un frein au développement commercial du secteur.»