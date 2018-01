Kim Kardashian et Kanye West accueillent leur troisième enfant!

Kim Kardashian et le rappeur Kanye West ont accueilli leur troisième enfant, a annoncé la starlette sur son site personnel.

Le couple, déjà parent d’une fillette, North, née en juin 2013, et d’un garçon, Saint, né en décembre 2015, compte maintenant une fille de plus dans son clan.

«Elle est là», peut-on lire sur le www.kimkardashianwest.com.

Le bébé, qui pesait 7 livres et 6 onces à la naissance, a vu le jour tôt lundi matin.

«Kanye et moi sommes heureux d'annoncer l'arrivée de notre belle petite fille en santé. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers notre mère porteuse qui a réalisé nos rêves et nous a offert le plus beau des cadeaux», a écrit la mère de North et de Saint, qui sont «ravis» d'accueillir leur petite soeur.

La starlette de 37 ans avait dû faire appel à une mère porteuse pour agrandir sa famille une troisième fois en raison de problèmes de santé reliés à son placenta.

En novembre dernier, la mère de famille avait confié trouver sa grossesse via mère porteuse très difficile.

«Vous savez, c'est vraiment différent», avait-elle déclaré à l'émission américaine Entertainment Tonight.

«Toute personne qui dit ou pense que c'est la solution la plus facile a tout à fait tort. Je pense qu'il est beaucoup plus difficile de passer par ça, parce que vous n'avez pas vraiment le contrôle et, vous savez, vous choisissez quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance et avec qui vous avez de bons liens et une bonne relation, mais c'est difficile quand même... Savoir que j'étais capable de porter mes deux premiers bébés, mais pas mon nouveau bébé, c'est dur pour moi. Donc, c’est vraiment une expérience plus difficile que je ne l'avais prévu», avait ajouté Mme Kardashian.

Kim Kardashian et Kanye West sont mariés depuis mai 2014.