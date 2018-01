La rivière Saint-François laisse derrière elle des tonnes de glace

L'heure est au nettoyage à Drummondville, où une dizaine de résidences ont été encerclées par les eaux de la rivière Saint-François.

Dans les derniers jours, l’eau a monté de plusieurs mètres, s’infiltrant dans les sous-sols de résidences et gelant sur les terrains.

Peu à peu, les sinistrés réintègrent leur résidence. Le chemin Longue-Pointe a été rouvert grâce à de la machinerie lourde.

Mardi, des employés de la Ville étaient sur les lieux pour dégager la rue et aider les sinistrés.

«On a des gens qui sont là pour contrôler les opérations, et ils le font à merveille, souligne le maire de la municipalité, Alexandre Cusson. Nous, il faut prendre en charge le côté humain, poser des questions, avoir des réponses et être près des gens. C’est extrêmement important pour moi.»

On sent toutefois un certain découragement chez certains résidents.

«Je pense vraiment à vendre, dit Martin Trahan, un sinistré. C’est un peu ce que tout le monde pense ici. On est tous rendus là. Des fois, c’est deux fois par année, ça monte de plus en plus haut.»

L’ordre d’évacuation est d’ailleurs toujours en vigueur pour une dizaine de résidences du chemin Longue-Pointe.

Et la situation n’est pas complètement réglée : l’embâcle est toujours bien présent sur la rivière Saint-François, long de deux kilomètres.

Le redoux prévu pour les prochains jours fait craindre une nouvelle crue des eaux dans le secteur.

-D'après les informations d'Isabelle Dorais