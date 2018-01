La vente de leur maison inondée tombe à l’eau

Un couple de retraités de Québec qui avait vendu sa maison pour aller s’établir en condo a vu ses plans tomber à l’eau à la suite des inondations majeures survenues en fin de semaine dans le quartier Du Berger-Les Saules.

Il s’est retrouvé propriétaire de deux résidences après que l’acheteur de leur maison eut choisi de faire annuler la vente parce que l’eau avait pénétré dans la résidence et y avait causé des dommages.

Pierre Paradis, courtier immobilier chez REMAX/Capitale a expliqué à l’émission Denis Lévesque que l’offre d’achat du couple pour le condo avait aussi été acceptée. En fait, il ne restait plus que les conditions de financement à régler.

«Ça va probablement s’arranger, on va annuler probablement la vente du condo», dit-il.

«Si l’acheteur de la maison sur Saint-Léandre n’achète pas, on va être obligé de faire une modification et de faire annuler l’offre d’achat sur le condo», relate M. Paradis, en précisant que ses clients n’auront pas à payer de pénalités.

Même si l’éventuel acheteur de la maison du couple avait déjà signé l’offre d’achat – son prêt était même approuvé – au moment où la rivière a fait des siennes et endommagé celle-ci, une clause au contrat lui permet tout de même de revenir en arrière.

Annuler l'achat

«La clause dans notre offre d’achat dit que quand on achète une propriété, elle doit nous revenir [dans le même état] que lorsqu’on l’a visitée. Alors là, elle n’est plus comme dans le temps, on pourrait donc faire une modification et faire annuler l’achat.»

Quant au retraité, il s’agit d’un propriétaire consciencieux qui prenait bien soin de sa résidence, raconte Pierre Paradis. Il avait même remporté dans le passé un prix de la Ville de Québec pour la qualité de son entretien.

«Le couple voulait maintenant changer de vie: le condo avec garage intérieur, la grosse paix au septième étage, la vue sur la ville, c’était ça leur bonheur», poursuit-il.

Alors que la maison ne se trouvait pas en zone inondable, en 1981, cette fois-ci, elle «est directement dedans», mentionne le courtier immobilier. Et si la Ville procède à un changement de zonage, pour l’inclure dans la zone dite inondable, la valeur de la maison baissera assurément de façon appréciable.

«Quand c’est zoné inondable, c’est le financement qui est difficile, explique M. Paradis... Faut quasiment payer comptant !»

Le couple reste actuellement dans sa maison et tente d’évacuer toute l’eau qui s’est accumulée au sous-sol. Il peut heureusement compter sur l’aide de leurs amis dans cette pénible tâche.

Et leur moral? «Ça s’est amélioré. Ils vont avoir de l’aide de la Ville, qui a tenu deux réunions et qui devrait les aider à surmonter leur chagrin. À cet âge-là, tu peux pas avoir pire que ça», conclut M. Paradis.