La ville de Laval de moins en moins érotique

Après avoir réduit considérablement le nombre d’établissements à caractère érotique sur son territoire, la Ville de Laval a franchi une nouvelle étape, mardi soir.

La municipalité a en effet voté des modifications à son règlement pour concentrer dans un seul secteur industriel les nouveaux commerces de ce type.

Joint par TVA Nouvelles, la porte-parole de la Ville, Nadine Lussier, a expliqué qu’en 2017, Laval dénombrait sur son territoire une quarantaine de salons de massage érotique. Il n’en reste que la moitié cette année.

Les établissements qui ont déjà pignon sur rue bénéficient d’une présomption de droit acquis.

Quant aux nouveaux établissements à caractère érotique, ils devront s’établir à l’intérieur de la nouvelle zone et leur nombre sera limité à cinq dans ledit secteur.

Dans le cadre de l’assemblée du conseil, les élus ont adopté mardi soir le projet de modification du règlement L-2000 afin d'encadrer ce type d'établissement.

«Nous nous réjouissons des nouvelles dispositions proposées qui nous permettront d'encadrer plus rigoureusement ce type d'activités sur notre territoire, plus particulièrement dans un seul secteur industriel» a mentionné le maire de Laval, Marc Demers.

«Les Lavallois seront heureux de constater que nous faisons un grand pas aujourd'hui en nous dotant d'une vision d'avenir pour la réglementation de ce type d'établissement sur notre territoire.»

Les modifications

- Interdire les établissements à caractère érotique sur l'ensemble du territoire, sauf à l'intérieur de la nouvelle zone industrielle IA-134. Cette zone est délimitée au sud par l'A-440, au nord par la rue Berlier, à l'ouest par l'A-15 et à l'est par le boulevard Industriel. Auparavant, ces établissements étaient autorisés dans 14 zones sur le territoire.

- Contingenter les établissements à caractère érotique dans la zone IA-134 en y autorisant au plus cinq établissements d'une superficie maximale de 250 mètres carrés.

- Interdire certains usages commerciaux sensibles (école, garderie, maison de pension, maison de chambre, etc.) à l'intérieur de la zone IA-134.

- Interdire certains usages commerciaux sensibles (école, garderie, maison de pension, maison de chambre, etc.) à moins de 30 mètres d'un établissement à caractère érotique dans la zone IA-134 et dans les zones industrielles limitrophes (IA-1, IA-18, IA-63, IA64, IA-79, IA-111 et IB-75).

- Interdire toute enseigne sur poteau ou tout panneau d'affichage annonçant un établissement à caractère érotique dans la zone IA-134.