Le pape suit de près l'action de l'Église sur les scandales sexuels

Le pape a assuré mardi à Santiago suivre «de très près» l'action de l'Église catholique pour surmonter la crise de confiance suscitée par des scandales d'abus pédophiles par des membres du clergé chilien.

«Je connais la douleur qu'ont provoqués les cas d'abus commis sur des mineurs et je suis de très près ce que l'on fait pour surmonter ce grave et douloureux mal», a-t-il assuré, devant des évêques, des prêtres, des religieux, des consacrés et des séminaristes réunis en fin d'après-midi dans la cathédrale de Santiago.

Accueilli par des cris d'enthousiasme dans une cathédrale pleine à craquer, François a évoqué la douleur des victimes et leurs familles «qui ont vue trahie la confiance qu'elles avaient placée dans les ministres de l'Eglise».

Mais il a également parlé de «la souffrance des communautés ecclésiales» sous le coup d'une «suspicion» généralisée.

«Je sais que parfois vous avez essuyé des insultes dans le métro ou en marchant dans la rue, qu'être habillé en prêtres dans beaucoup d'endroits se paie cher», a-t-il noté.

Le pape leur a demandé «d'avoir le courage de demander pardon».

François n'a pas été tendre face aux représentants d'une Église chilienne, qu'il juge de toute évidence figée dans des réflexes d'un ancien temps, trop hautaine et éloignée des fidèles, dans un pays catholique où la sécularisation est galopante.

«Nous ne sommes pas des superhéros qui, de leur hauteur, descendent pour rencontrer des mortels», a-t-il lancé, en critiquant une attitude «élitiste».

Le peuple veut au contraire «des pasteurs, des consacrés, qui aient de la compassion, qui sachent tendre la main, qui sachent s'arrêter devant la personne à terre».

À cet égard, les prêtres ne doivent pas manier «le reproche et la condamnation» ou faire des «monologues» en vase clos, empreints «d'apathie et de désillusion», a-t-il stipulé.

Le pape - qui fut longtemps un pasteur de rue sillonnant les quartiers déshérités de sa mégalopole natale de Buenos Aires - appelle régulièrement à bannir cette «cléricalisation», qui consiste à ne pas être à l'écoute des fidèles et être trop rigide.

«Une Église avec des blessures est capable de comprendre les blessures du monde d'aujourd'hui», a-t-il estimé.