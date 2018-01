Le Parti québécois perd trois grands noms

Trois ténors du Parti québécois ont décidé qu’ils ne se représenteraient pas aux élections générales d’octobre prochain.

Les députés Nicole Léger, Alexandre Cloutier et Agnès Maltais ont fait cette déclaration un à la suite de l’autre de leur bureau de circonscription dans Pointe-aux-Tremble, Lac-Saint-Jean et Taschereau, respectivement. Tous resteront en poste jusqu’au 1er octobre 2018, date prévue du prochain scrutin général.

«Je n’ai plus l’énergie pour me consacrer [à mon travail de député] à 100 %, et en bas de 100 %, ce n’est pas mon style, ce n’est pas mon genre», a expliqué Mme Maltais, lors d’une conférence de presse, mardi après-midi.

La seule députée péquiste de la région de Québec n’a pas pour autant l’intention de laisser son comté être ravi par un parti adverse.

«Je vais m’assurer, avec les membres du Parti québécois, que Taschereau redevienne un des châteaux forts du PQ. C’est un endroit que j’aime trop pour le laisser entre les mains de la droite», a indiqué celle qui avait été élue avec une faible majorité de 450 voix, en 2014.

Mme Maltais, députée à Québec depuis 1998, a notamment été ministre de la Culture de décembre 1998 à mars 2001 dans le cabinet de Lucien Bouchard et, plus récemment, ministre du Travail de 2012 à 2014 sous le gouvernement de Pauline Marois.

De plus, le député péquiste de Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier, a annoncé mardi qu’il quittera la vie politique à la fin de son mandat à l'automne 2018.

M. Cloutier a notamment expliqué, lors d’une conférence de presse donnée dans sa circonscription, qu’il n’avait plus l’énergie nécessaire pour solliciter un nouveau mandat.

«J’ai cherché à retrouver tout l’enthousiasme qui me caractérise [...], mais dans les dernières semaines, cet enthousiasme était moins présent», a-t-il expliqué.

«En politique, on ne peut pas s’investir qu’un petit peu. Il faut le faire pleinement», a-t-il ajouté.

Le député de Lac-Saint-Jean a refusé d’établir un lien de cause à effet entre sa défaite à la chefferie du PQ et l’annonce de ce départ. Il a d’ailleurs tenu à souligner qu’il entretenait une bonne relation avec le chef actuel du PQ, Jean-François Lisée.

«Certes, la course a été rude, mais je dois dire que depuis son élection, Jean-François a toujours agi en gentleman à mon égard et a été réceptif à mes points de vue», a-t-il indiqué.

Alexandre Cloutier a été élu pour la première fois en 2008. Il a été ministre des Affaires intergouvernementales au sein du gouvernement de Pauline Marois, de 2012 à 2014.

Le politicien s'est présenté deux fois à la course à la direction du Parti québécois.

La députée de Pointe-aux-Trembles, Nicole Léger, a également annoncé, mardi, qu'elle ne sollicitera pas un nouveau mandat lors des élections générales l’automne prochain.

Après plus de 20 ans à l’emploi, elle a indiqué avec émotion qu’il était maintenant temps de céder sa place.

«Je me suis donné à 150 %, sept jours par semaine, depuis mon élection en 1996. [...] Il est temps pour moi de passer le flambeau. À d’autres de le porter, maintenant», a-t-elle expliqué, lors d’une conférence de presse donnée à Montréal en compagnie du chef du PQ.

Par ailleurs, le doyen de l’Assemblée nationale, François Gendron, doit annoncer au mois de février qu’il ne se présentera pas aux prochaines élections.

Claude Cousineau, député de la circonscription de Bertrand, devrait aussi céder son siège en 2018, lui qui a été élu la première fois il y a 20 ans.

M. Lisée ne croit pas que l’annonce de ces départs soit liée de quelconque manière à la situation ou à la stratégie du Parti québécois à moins d’un an des élections générales.

«Chacun a à décider, dans sa vie personnelle, où il est rendu, quel cheminement il va prendre», a résumé M. Lisée, mardi.