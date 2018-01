Légère augmentation des taux de taxes à Sept-Îles

Les citoyens de Sept-Îles verront leur compte de taxes augmenter légèrement cette année, selon le budget adopté lundi soir par les élus de la Ville.

Le budget 2018 de la Ville de Sept-Îles atteint 66,5 millions $, soit 1 million $ de plus que l’an dernier. Le compte de taxes des citoyens augmentera en moyenne de 1,95% soit 47 $ pour une maison moyenne.

Sept-Îles se maintient sous la moyenne québécoise pour la charge fiscale des propriétaires.

Par ailleurs, le conseil municipal ne pige pas dans son surplus accumulé comme elle l’a fait au cours des dernières années. Le maire Réjean Porlier s’en félicite.

«On avait de bons défis il y a quatre ans, a-t-il dit. Aujourd’hui, on se positionne bien pour préparer l’avenir. On a quand même une relance qui s’installe économiquement. L’idée plus utiliser le surplus, c’est très satisfaisant. On est dans le concret, dans le réel.»

Le maire a tenu à souligner que c’est notamment grâce aux économies substantielles qu'a entraînées la décision de souffler la neige sur les terrains que la Ville a pu boucler son budget. Cette décision est impopulaire, mais le maire l'assume pleinement.

Par ailleurs, la Ville est toujours privée de certains revenus provenant du secteur industriel de Pointe-Noire. Des discussions, des négociations et des procédures juridiques se poursuivent concernant la valeur foncière des installations de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire et les 4 millions $ de taxe que la Ville espère récupérer à la suite de l’arrêt des opérations de la compagnie minière Cliffs, il y a trois ans.

En termes d’investissement à venir au cours des prochaines années, la Ville fera d’importantes dépenses pour l’entretien de ses rues, dans la réfection de sa salle de spectacles et dans un nouvel aréna.