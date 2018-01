Les Montréalais peuvent exprimer leur mécontentement en ligne

La grogne contre la hausse de taxes de la nouvelle administration Plante ne s’estompe pas : une pétition a été mise en ligne mardi pour permettre aux citoyens de manifester leur colère.

La pétition est une initiative de la Fédération canadienne des contribuables. «Au lieu de couper dans le gras à la ville de Montréal, Valérie Plante a choisi la facilité en taxant davantage les contribuables», peut-on y lire. On y demande à la mairesse de respecter sa promesse électorale et de refaire un budget dans lequel la hausse du taux de taxation serait au maximum celle de l’inflation.

«En signant la pétition, on va ensuite pouvoir la remettre à la Ville de Montréal pour exprimer le mécontentement des gens qui habitent ici et qui vont payer davantage de taxes, mentionne Carl Vallée, de la Fédération canadienne des contribuables. On veut également donner l’occasion à la mairesse de réécrire son budget et de refaire ses devoirs.»

Pour sa part, Valérie Plante continue à défendre sa hausse de taxes.

«Les choix qu’on a faits, on ne les a pas faits de gaieté de cœur, en se disant ‘’Tiens, on va se payer un party’’. Ce n’est pas de cet ordre-là. Ce sont vraiment des choix responsables à faire, des sous-investissements qui ont été faits par le passé. Je vais continuer à être à l’écoute, à prendre les préoccupations. Je vais répondre à toutes les questions. Ça c’est sûr.»

-D'après les informations d'Yves Poirier