Les quatre garages GCR ferment au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Un autre dur coup pour plusieurs travailleurs. TVA Nouvelles a appris que les quatre garages GCR Centres de pneus ferment leurs portes au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon nos informations, plus d'une centaine d'employés, pour la plupart des mécaniciens, ont appris ce matin qu'ils perdaient leur emploi.

Dix-sept garages de la bannière sont fermés pour l'ensemble de la province.

Dans la région, GCR possède des garages à Chicoutimi, Jonquière, Alma et Roberval. Une dizaine d'autres garages de la bannière fermeraient aussi leurs portes ailleurs au Canada.

Les travailleurs ont appris la nouvelle vers 8h ce matin lors d'une téléconférence et à peine quelques minutes plus tard, on mettait la clé sous la porte. Toutes les opérations et tous les rendez-vous des clients auraient été annulés sur-le-champ.

Selon nos informations, aucun signe ne laissait présager une telle nouvelle.

Lors du passage de l'équipe de TVA Nouvelles au garage du boulevard St-Paul à Chicoutimi, des cartons étaient déjà placés dans les fenêtres du commerce. Les employés mis à pied étaient sous le choc et ne comprenaient pas la décision.

Nos appels logés au siège social de l'entreprise en Ontario n'ont toujours pas donné de résultats.