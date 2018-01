L'ex-maire de Mascouche a séjourné sur le bateau d'Accurso

Poussé par l'opposition, en plein milieu de la campagne électorale de 2009, le maire de Mascouche Richard Marcotte a dû avouer à ses conseillers qu'il avait séjourné sur le bateau «Touch», appartenant à l’homme d’affaires Tony Accurso.

Normand Pagé, conseiller municipal à la Ville de Mascouche entre 1999 et 2013, était dans l'équipe du maire Richard Marcotte, qu'Antonio Accurso est accusé d'avoir influencé par des pots-de-vin afin d'obtenir des contrats pour sa compagnie Simard-Beaudry.

Il a raconté comment il a appris que son maire avait séjourné sur le luxueux yacht de l'homme d'affaires: «C'était en plein milieu des élections de novembre 2009. Il y avait eu le vote par anticipation le dimanche d'avant, et dans la semaine suivante, l'information est sortie dans les médias comme quoi monsieur Marcotte était allé sur le bateau de monsieur Accurso. Les gens qui se présentaient contre notre parti en ont profité et ont fait un scandale avec ça. C'est là qu'il (Richard Marcotte) nous a confirmé qu'il était allé sur le bateau», a raconté M. Pagé, mardi, au palais de justice de Joliette.

Le maire Richard Marcotte aurait séjourné trois jours sur le luxueux yacht en 2008, selon Normand Pagé. «Je pense que ça correspondait avec son voyage de noces», a t-il ajouté.

Questionné par Me Martin Duquette pour la Couronne, Normand Pagé a également détaillé des documents faisant état de résolutions adoptées à la même époque par la ville de Mascouche, la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche et la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins, et qui octroyaient de nombreux contrats totalisant plusieurs millions $ à la firme Simard-Beaudry, propriété d'Accurso. Selon le libellé des résolutions exposées, Simard-Beaudry aurait été le plus bas soumissionnaire dans le cadre de chacun des appels d'offres.

Le jury a également appris par le témoin Normand Pagé qu'en plus de siéger comme maire de Mascouche, Richard Marcotte était à cette époque préfet de la MRC des Moulins et président de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche.

Claude Théberge, directeur du Service de l'aménagement du territoire à la ville de Mascouche entre 2000 et 2011, a également livré la fin de son témoignage mardi matin. Il a expliqué avoir reçu plusieurs demandes de certificats de non-contravention à la réglementation municipale de la part de l'entreprise Écolosol, qui souhaitait faire de l'enfouissement de déchets toxiques. L'entreprise était alors propriété d'Antonio Accurso et de Normand Trudel. La ville de Mascouche refusant d'émettre les certificats pouvant permettre au projet d'aller de l'avant, Ecolosol a entrepris une poursuite devant les tribunaux. Claude Théberge a affirmé ne pas savoir comment s'était conclue l'affaire, qui ne l'intéressait plus, n'étant plus à l'emploi de la ville de Mascouche.